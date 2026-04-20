हरियाणा की धरती से अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा- कांग्रेस हमारे साथ...2027 में बनाएंगे सरकार

यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार (19 अप्रैल) को कहा कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस आएगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विपक्षी गठबंधन एकजुट रहेगा. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी घेरा.

सपा अध्यक्ष यादव एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे थे. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पश्चिम बंगाल समेत इस समय कराए जा रहे विधानसभा चुनावों में हारने वाली है.

इंडिया गठबंधन बना रहेगा- अखिलेश यादव

समारोह से इतर पत्रकारों से बातचीत के दौरान यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने की संभावना के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ''इंडिया गठबंधन बना रहेगा, कांग्रेस हमारे साथ रहेगी. हमारे लिए मुद्दा सीट की संख्या नहीं है, मुद्दा जीतने की क्षमता है, जो जीत सकते हैं, उन्हें टिकट मिलेगा.''

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बीजेपी की राजनीति ‘फूट डालो और राज करो’ की है- अखिलेश यादव

इससे पहले 19 अप्रैल को ही लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा था कि जनगणना पूरी होने तक महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने कहा, ''असल मायने में विपक्ष ही जनता की आवाज है. BJP की राजनीति ‘फूट डालो और राज करो’ की रणनीति पर आधारित है.''

'महिला मतदाताओं को भी बांटने की कोशिश कर रही बीजेपी'

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले लोगों के बीच अविश्वास पैदा किया जाता है, फिर उन्हें अलग-अलग समूहों में बांटकर एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है और अंत में डर का इस्तेमाल कर समर्थन हासिल किया जाता है. बीजेपी महिला मतदाताओं के बीच भी विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रही है. महिलाएं अब जागरूक हैं और महंगाई, शोषण तथा सामाजिक दबाव जैसे मुद्दों पर ऐसी राजनीति का जवाब देंगी.

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