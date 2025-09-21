महोबा में हाईवे निर्माण के लिए तोड़ा स्कूल, बच्चों की शिक्षा पर मंडराया संकट, नये भवन की मांग

महोबा जनपद के प्राथमिक विद्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहित कर तोड़े जाने से ग्रामीणों और अभिभावकों में गहरी चिंता पैदा हो गई है. विद्यालय टूटने के बाद बच्चों को अब दो किलोमीटर दूर स्थित जूनियर हाई स्कूल में भेजा जा रहा है, जिससे छोटे-छोटे विद्यार्थियों को पैदल आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मामला कबरई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गुगौरा चौकी गांव का है.

ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय को तोड़ने से पहले बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए थी, लेकिन बिना किसी ठोस व्यवस्था के विद्यालय को तोड़ दिया गया. इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है बल्कि अभिभावकों को भी उनके भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है.

गांव में नया विद्यालय बनाने की मांग

विभाग ने अब बच्चों को दो किलोमीटर दूर जूनियर हाईस्कूल में शिफ्ट किया है जिससे छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों और अभिभावकों ने संयुक्त रूप से जिला प्रशासन को संबोधित ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि चौकी गांव में ही नया विद्यालय तुरंत बनाया जाए.

ग्रामीणों ने दिया यह सुझाव

ग्रामीणों ने सुझाव दिया है कि जब तक नया भवन तैयार नहीं हो जाता, तब तक पंचायत भवन में विद्यालय की अस्थायी व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो. उन्होंने यह भी कहा कि यदि चौकी क्षेत्र में नई जमीन उपलब्ध नहीं है तो पूर्व में विद्यालय के लिए चिन्हित ग्रामसभा की 2400 वर्गफीट भूमि पर नया भवन खड़ा किया जाए.

शीघ्र बनेगा नया विद्यालय भवन- अधिकारी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा ने कहा कि विद्यालय की बाउंड्री और भवन तोड़ने का काम राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के तहत किया गया है. इसके लिए NHAI ने विभाग को 18 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है. इस राशि से जल्द ही आधुनिक और हाईटेक सुविधाओं से युक्त नया विद्यालय भवन तैयार कराया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि फिलहाल बच्चों की पढ़ाई जूनियर हाई स्कूल में चल रही है और शीघ्र ही नए भवन में उन्हें सुविधाजनक वातावरण मिलेगा.

ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि नजदीकी स्थान पर ही उन्हें सुरक्षित और बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके.