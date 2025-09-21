अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक

धार्मिक शहर वाराणसी में अनेक आयोजन नियमित तौर पर किए जाते हैं जिसे दुनिया के कोने-कोने में बसे लोग देखना काफी पसंद करते हैं. खास आयोजन का साक्षी बनने के लिए तो लोग दुरदराज से काशी पहुंचते हैं. इसी कड़ी में वाराणसी के गंगा घाट पर होने वाली नियमित गंगा आरती को देखने के लिए अलग-अलग शहरों से लोग काशी पहुंचते हैं.

वहीं वर्तमान समय में दशास्वमेध घाट, शीतला घाट, तुलसी घाट अस्सी घाट सहित आधा दर्जन से अधिक घाटों पर नियमित तौर पर गंगा आरती की जाती है. अब इसमें एक और घाट का नाम जुड़ चुका है जहां पर भव्य रूप में गंगा आरती आयोजन की शुरुआत की गई हैं.

नमो घाट पर शुरू हुई गंगा आरती

एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के सबसे खूबसूरत और भव्य नमो घाट पर अब नियमित रूप से संध्या आरती की जाएगी. मां गंगा की आरती को देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटकों का पहुंचना शुरू भी हो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई है और इसे बेहद आकर्षक रूप में आयोजित किया जा रहा है. माना यह जा रहा है कि नियमित तौर पर 20 हजार से अधिक संख्या में लोग यहां पर गंगा आरती को देखने के लिए पहुंच सकते हैं.

लगभग आधा दर्जन से अधिक घाट पर होती है गंगा आरती

वर्तमान समय में वाराणसी के अलग-अलग घाटों पर नियमित रूप से संध्या में गंगा आरती की जाती है. वहीं अस्सी घाट शीतला घाट तुलसी घाट दशास्वमेध घाट सहित आधा दर्जन घाट पर नियमित रूप से गंगा आरती की जाती है. वहीं अब इसमें एक और नाम जुड़ चुका है. वाराणसी के सबसे चर्चित नमो घाट का. ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में कितनी संख्या में पर्यटक श्रद्धालु गंगा आरती देखने के लिए नमो घाट पर पहुंचते हैं.