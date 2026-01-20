महोबा में 6 साल के प्यार के बाद शादी करना एक नवदंपति के लिए मुसीबत बन गया है. सुभाष नगर निवासी निखिल और पूनम ने कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर में शादी की, तो लड़की पक्ष के लोग जान के दुश्मन बन गए. दबंगों की धमकी से डरे जोड़े ने वीडियो वायरल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है. एसपी के निर्देश पर अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

​

दरअसल, ​महोबा के सुभाष नगर मोहल्ले में सात फेरों के बंधन ने खुशियों के बजाय खौफ पैदा कर दिया है. यहाँ रहने वाले निखिल रैकवार और पूनम कोष्ठा ने समाज की बंदिशों को पीछे छोड़कर अपने 6 साल पुराने प्रेम प्रसंग को शादी के मुकाम तक पहुंचाया. करीब एक साल पहले कोर्ट मैरिज करने के बाद इस जोड़े ने बीती 10 जनवरी 2026 को शहर के छोटी चंद्रिका देवी मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ एक-दूसरे का हाथ थामा.

परिजनों को नागवार गुजरी शादी

मगर, यह शादी पूनम के परिजनों को नागवार गुजरी. नवदंपति का आरोप है कि पूनम के पिता, चाचा और भाई लगातार निखिल के घर पहुंचकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. पूनम का कहना है कि उसके परिजन दबंग और अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, जिन पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं.

एसपी से जोड़े ने लगाई मदद की गुहार

पीड़ित दंपति ने बताया कि अब उन्हे अपने और अपने ससुराल पक्ष के जीवन पर गहरा संकट नजर आ रहा है.​ जान-माल के खतरे को देखते हुए इस जोड़े ने पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर मदद की अपील की और फिर न्याय की उम्मीद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय जा पहुंचे.

एसपी ने दंपति को हर संभव मदद का आश्वासन

एसपी से मुलाकात कर दोनों ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल शहर कोतवाली पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल, निखिल और पूनम पुलिस की सुरक्षा में कोतवाली में मौजूद हैं. पुलिस ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन दबंगों के खौफ के साये में यह नवदंपति अब भी दहशत में जीने को मजबूर है. जिन्हें पुलिस से मदद की उम्मीद है.