यूपी: महोबा में दो पक्षों हिंसक झड़प, दोनों ओर से जमकर चले ईंट-पत्थर, 8 लोग घायल

महोबा के ऐतिहासिक कीरत सागर तट पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां रहने वाले घुमंतू जाति के दो पक्ष आपस में भिड़ गए. जुए और शराब के नशे में हुए इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ. इस मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक-दूसरे पर पत्थरों और बर्तनों से हमला कर रहे हैं. इस संघर्ष में 6 माह के मासूम समेत कुल 8 लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या थी विवाद की जड़

दरअसल, घटना की शुरुआत जुए के खेल के दौरान हुए मामूली विवाद से हुई. जहां विवाद के समय शराब के नशे में धुत संजय नाम का युवक गाली-गलौज करते हुए राजू की झोपड़ी में घुस गया. आरोप है कि वहां राजू की पत्नी शालू अपने 6 माह के बच्चे राज को सुला रही थी, तभी नशे में धुत्त संजय ने मासूम को उठाकर जमीन पर पटक दिया. इस घटना के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. आरोपी संजय ने अपनी पत्नी मैना और साले राहुल के साथ मिलकर राजू के परिवार पर हमला बोल दिया.

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दोनों से तरफ से चले ईंट-पत्थर और बर्तन

इस विवाद में देखते ही देखते दोनों ओर से हमला होने लगा और ईंट-पत्थर,बर्तन चलने लगे. सड़क के पास हो रहे इस पथराव से राहगीरों और दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही डायल 112 की चार गाड़ियां और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के सामने भी नशे में धुत दोनों पक्ष शांत होने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए स्थिति को काबू में किया.

मारपीट की घटना में कुल 8 लोग जख्मी

इस भीषण मारपीट में दोनों पक्षों के कुल 8 लोग लहूलुहान हुए हैं. एक पक्ष से राजू, शालू, बुजुर्ग शारदा और 6 माह का मासूम राज घायल हैं. वहीं दूसरे पक्ष से संजय, मैना, राहुल और नैना को गंभीर चोटें आई हैं. जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मैना की नाजुक हालत को देखते हुए उसे तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया है. फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही पक्षों के लोगों को हिरासत में किया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

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