नोएडा में मजदूरों के आंदोलन के बाद एक्शन में श्रम विभाग, 20 कंपनियों के ठेकेदारों को भेजा नोटिस

ग्रेटर नोएडा की कंपनियों में श्रमिक उपलब्ध करने वाले ठेकेदारों (संविदाकारों) पर शुक्रवार को श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. वेतन बढ़ोतरी के लिए हिंसक हुए श्रमिकों के मामले में ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. श्रमिकों के हितों को नजरअंदाज करते हुए और उन्हें पूर्ण लाभ नहीं दिया गया. श्रम विभाग ने ठेकेदारों को एक करोड़ 16 लाख से अधिक का नोटिस जारी किया है.

गौतमबुद्ध नगर के अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि 24 कंपनियों के 203 ठेकेदारों ने श्रम कानूनों का उल्लघंन करते हुए श्रमिकों को पूर्ण लाभ नहीं दिया है. जिनके लाइसेंस को निरस्त, धनराशि की वसूली और फर्म को ब्लैक लिस्ट में डालने की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि ठेकेदारों को 1,16,05,067 धनराशि को श्रमिकों को देने के लिए नोटिस जारी किया गया है.

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पीएफ एवं ईएसआई के अलावा अन्य कटौती करने पर होगी वसूली

अपर श्रमायुक्त ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में श्रमिकों के वेतन में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. एक अप्रैल से यह दरें लागू कर दी गई. श्रामिकों को हर माह की 10 तारीख तक वेतन देना होगा. कर्मचारियों के वेतन से पीएफ एवं ईएसआई के अतिरिक्त अन्य कोई कटौती नहीं की जा सकेगी. समय से वेतन न देने और कम वेतन देने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लाइसेंस निरस्त करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा. इसकी जिम्मेदारी उनके प्रधान सेवायोजक की होगी.

आपको बता दें कि, श्रम विभाग की ओर से कंपनियों में श्रमिक उपलब्ध करने वाले ठेकेदारों नोटिस उस वक्त पर जारी किया गया है, जब बीते दिनों नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे. यह भी सामने आया है कि वेतन बढ़ोतरी के लिए हिंसक हुए श्रमिकों के मामले में ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है.

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