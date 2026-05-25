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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba News: दलित NEET छात्रा गैंगरेप में कांग्रेस ने मांगा न्याय, राज्यपाल को ज्ञापन सौंप दी आंदोलन की चेतावनी

Mahoba News: दलित NEET छात्रा गैंगरेप में कांग्रेस ने मांगा न्याय, राज्यपाल को ज्ञापन सौंप दी आंदोलन की चेतावनी

UP News In Hindi: महोबा में नीट की तैयारी कर रही दलित छात्रा के साथ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और अमानवीय यातनाओं का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से कठोर कार्रवाई की मांग की है.

By : प्रवीण द्विवेदी, जालौन | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 25 May 2026 05:56 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा में नीट की तैयारी कर रही एक दलित छात्रा के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और अमानवीय यातनाओं का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है. वही जालौन के उरई में कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह बताते हुए राज्यपाल से न्यायिक जांच कराए जाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है.

कांग्रेस कमेटी उरई और जालौन के जिलाध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस कमेटी उरई के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा एवं जिला कांग्रेस कमेटी जालौन के जिलाध्यक्ष अरविंद सेंगर द्वारा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी जालौन के माध्यम से सौंपा है. ज्ञापन में कहा गया है कि महोबा की एक दलित छात्रा, जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उसका असामाजिक तत्वों द्वारा अपहरण कर लिया गया. आरोप है कि छात्रा को 16 दिनों तक प्रयागराज में बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और सिगरेट से जलाकर अमानवीय यातनाएं दी गईं. इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा जबरन शादी कराने का भी प्रयास किया गया.

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पीड़ित को न्याय ना मिलने पर कांग्रेस आंदोलन के लिए बाध्य

कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को मानवता को झकझोर देने वाली बताते हुए कहा कि ऐसी जघन्य वारदात ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है. ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय महोबा पहुंचे और पीड़िता व उसके परिजनों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए, पीड़िता को सुरक्षा और न्याय दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी.

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Published at : 25 May 2026 05:56 PM (IST)
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UP NEWS Mahoba News CRIME NEWS CONGRESS
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