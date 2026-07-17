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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में 24 घंटे में सर्पदंश से 3 लोगों की मौत, CMO ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील

बाराबंकी में 24 घंटे में सर्पदंश से 3 लोगों की मौत, CMO ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील

Barabanki Snake Bite: बाराबंकी में पिछले 24 घंटों के भीतर सांप के काटने से दो किशोरियों और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 17 Jul 2026 10:59 AM (IST)
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बाराबंकी जिले में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के बीच सर्पदंश की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. पिछले 24 घंटों के भीतर सांप के काटने से दो किशोरियों और एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत ने पूरे जिले को झकझोर दिया है. इन घटनाओं के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है. मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) डॉ. रंजन गौतम ने तत्काल सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) को आवश्यक निर्देश दिए.

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रंजन गौतम ने कहा कि बरसात के मौसम में सर्पदंश के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि, "सांप काटने पर लोग झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें. जानकारी के अभाव में लोग इलाज में देरी कर देते हैं, जिससे मरीज की जान को गंभीर खतरा हो जाता है."

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सरकारी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता बढ़ी

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम (ASV) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर दी है. सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सर्पदंश के मरीजों का तत्काल इलाज किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए.

CMO ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो वह बिना समय गंवाए अपने निकटतम सरकारी अस्पताल, CHC या PHC पहुंचे. समय पर इलाज मिलने से अधिकांश मरीजों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन झाड़-फूंक के कारण इलाज में होने वाली देरी कई बार जानलेवा साबित होती है.

डॉ. रंजन गौतम ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पतालों में सर्पदंश का इलाज पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है. एंटी स्नेक वेनम सहित सभी आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी के बहकावे में न आएं और केवल वैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय उपचार पर भरोसा करें.

लोगों को जागरूक करने के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सर्पदंश की स्थिति में लोग सही निर्णय लें और समय रहते अस्पताल पहुंच सकें. लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों, घरों और जलभराव वाले इलाकों में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ गई हैं.

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने, रात में टॉर्च का इस्तेमाल करने, बच्चों को अकेले खेतों या झाड़ियों की ओर न भेजने और किसी भी सर्पदंश की घटना होने पर तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचने की अपील की है. बाराबंकी में 24 घंटे के भीतर हुई तीन मौतों ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि सर्पदंश के मामले में अंधविश्वास नहीं, बल्कि समय पर इलाज ही जीवन बचा सकता है.

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Published at : 17 Jul 2026 10:59 AM (IST)
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