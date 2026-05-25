उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है. दिन में झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है तो वहीं कई जिलों में बेहद गर्म रातें हो रही हैं रही है जिससे लोगों की बैचेनी बढ़ रही. मई के महीने में ज़्यादातर जिलों में सामान्य से अधिक तापमान बना हुआ हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रचंड गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया हैं. वहीं पूर्वांचल के कुछ जिलों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश के आसार हैं

मौसम विभाग के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश में आज 25 मई को पश्चिमी यूपी में ज़्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. दिन के समय कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है. मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में आज हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है. जबकि कन्नौज, कानपुर, रायबरेली और अमेठी हीट वेव के साथ वार्म नाईट (गर्म रातें) की चेतावनी दी गई है.

इन जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी

वहीं पूर्वांचल संभाग के प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर और कौशांबी व आसपास भीषण उष्ण लहर (लू) का रेड अलर्ट हैं. इन जिलों 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है.

पूर्वी संभाग के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट

श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, गोंडा और संत कबीर नगर में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने और कहीं-कहीं 25-30 किमी की रफ्तार से धूल भरी आंधी आ सकती हैं.

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राजधानी लखनऊ में भी आज मौसम शुष्क रहेगा और दिन में चिलचिलाती धूप परेशान करेगी. यहां रातें भी गर्म रहेंगी. दिल्ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद और मेरठ में भी आज लू का यलो अलर्ट दिया गया है. इन जिलों में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहेगा. भीषण गर्मी की वजह से यहां लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं. लोगों को लू से बचने की सलाह दी गई है.

अगले पाँच दिन कैसा रहेगा मौसम

पश्चिमी यूपी में 27 मई तक मौसम शुष्क रहेगा जबकि पूर्वांचल में अलग-अलग जगहों पर हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इसके बाद 28 मई को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वांचल के कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और बारिश का अलर्ट दिया गया है. 29 मई को दोनों ही संभागों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है. हालांकि अगले तीन दिन गर्मी से राहत के आसार नहीं है. इसके बाद 2-5 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो सकती है.

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