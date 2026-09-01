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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: पुजारी की शिकायत पर निजी जमीन पर बनी दीवार गिराई, उठे कई सवाल

महोबा: पुजारी की शिकायत पर निजी जमीन पर बनी दीवार गिराई, उठे कई सवाल

महोबा में काली मंदिर के पास निजी ज़मीन पर बनी दीवार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. मंदिर के पुजारी की शिकायत पर ये कार्रवाई हुई लेकिन, इसकी जानकारी ज़मीन के मालिक को नहीं देने पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 01 Sep 2026 10:24 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा शहर में निजी जमीन पर बनाई गई दीवार को प्रशासन ने बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया. ये मामला काली माता मंदिर के पास का है, जहां पुजारी और स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद एसडीएम सदर, सीओ और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दीवार को बुलडोज़र से ज़मींदोज कर दिया. 

प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं. आरोप है कि ये दीवार निजी जमीन पर बनी थी बावजूद इसके प्रशासन ने उसके मालिक को इसकी जानकारी नहीं दी और ना ही कार्रवाई के दौरान उसे बुलाया गया.  

मंदिर के पास बनी दीवार को गिराया

ख़बर के मुताबिक महोबा शहर कोतवाली क्षेम के भटीपुरा मोहल्ले में काली माता मंदिर के पास स्थित एक निजी ज़मीन पर सीमेंट से दीवार का निर्माण कराया गया था. ये जमीन निजी भूमिधारी नंबर की है और लंबे समय से खाली पड़ी है. आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने बिना जानकारी के यहां सीमेंट की पटिया लगाकर दीवार खड़ी कर दी थी. 

इसकी शिकायत काली माता मंदिर के पुजारी व आसपास के लोगों ने पुलिस प्रशासन से की. जिसके बाद एसडीएम सदर शिवध्यान पांडेय, सीओ रविकांत गौड़ और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान दीवार किसने बनवाई, यह स्पष्ट नहीं हो सका. लेकिन स्थानीय लोगों ने इस दीवार को हटाने की मांग की. इस दौरान लोगों ने इसका विरोध भी किया. जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल इस दीवार को हटवा दिया. 

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पुजारी की शिकायत पर हटाई दीवार

एसडीएम शिवध्यान पांडेय ने बताया कि यह स्थान लंबे समय से लोगों के आने-जाने के रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है. यहां ताजिया और अन्य मेलों के दौरान भी आयोजन होते रहे हैं. जुलूस के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा सीमेंट की पटिया रखकर कब्जे का प्रयास किए जाने की जानकारी मिली थी. जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है. 

हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं. आरोप है कि जमीन निजी भूमिधारी की होने के बावजूद उसके वास्तविक मालिक और सहखातेदारों को मौके पर बुलाए बिना ही दीवार गिरा दी गई. एसडीएम ने कहा कि कार्रवाई फौरी तौर पर विवाद टालने के लिए की गई. अब भूमि स्वामियों और सभी पक्षकारों को बुलाकर पैमाइश कराई जाएगी और विधिवत विवाद का समाधान किया जाएगा.

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Published at : 01 Sep 2026 10:24 AM (IST)
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