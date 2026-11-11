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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा- 'भतीजावादी' और 'चच्चावादी' में...

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा- 'भतीजावादी' और 'चच्चावादी' में...

यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच मतभेद की खबरों को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा इसकी वजह से सपा में बग़ावत का बिगुल बज गया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 11 Nov 2026 12:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में फूट पड़ने का दावा किया है. उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपने चाचा (शिवपाल यादव) को मना लेना चाहिए नहीं तो पार्टी के अंदर ही फूट पड़ जाएगी और सपा को हर सीट पर बगावत का सामना करना पड़ेगा.

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ़ तो वो अयोध्या राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब उनका यादव वोट बैंक ही दरक गया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भतीजावादी और चच्चावादी आपस में लड़ाई कर रहे हैं. अखिलेश यादव के खिलाफ कई जिलों में बग़ावत शुरू होने लगी है.

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ओम प्रकाश राजभर ने कसा तंज

राजभर ने लिखा- 'अखिलेश यादव जी, इधर आप नौ सौ चूहे खाकर 'मंदिर' जाने की तैयारी कर रहे हैं, उधर पूर्वांचल में सपा के अंदर बगावत का बिगुल बज गया है. आपके एक नेताजी लंबी-चौड़ी रिपोर्ट दे दिये हैं कि पूर्वांचल में सपा का 18 परसेंट यादव वोट दरक गया है. 

उसका लेटर तो पढ़ ही लिए होंगे आप! इसमें उन्होंने खुल कर बता दिया है कि कैसे सैफई वालों के बीच 'महाभारत' फिर से शुरू हो गया है. 'भतीजावादी' और 'चच्चावादी' आपसे में गदा लड़ाने लगे हैं. चच्चा के दुलारे आपके पुतले तो फूंक ही रहे हैं, बाहुबलियों और धनबलियों से डीलिंग के लिए वीडियो कॉल पर सीधे चाचू से बात भी कराई जा रही है. कहा जा रहा है कि 'भइया से अच्छे चाचा जी है'.

आप राजधानी में आराम से बैठकर ट्विटर, एसी, पीसी करते रहिए, इधर जिलों में खिलाफत शुरू भी हो चुकी है. हमारी बात मानिये मित्र! आज और अभी से हर रोज सुबह-शाम अपने सबसे छोटे वाले सगे चाचा/चच्चू को दण्डवत प्रणाम करना शुरू कर दीजिए. क्या पता, उनका दिल पिघल जाए और वो भूल जाएं अपने हर एक अपमान को.

नहीं तो, वही होगा...! हर सीट पर बागी कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेटों को फंडिंग होगी, बड़े बड़ों से वीडियो कॉलिंग पर डीलिंग भी होगी और आप रह जाएंगे ठुस्स!'

बता दें कि यूपी चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की बीच अनबन की खबरें सियासी गलियारों में छाई हुई हैं. जिससे आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को नुक़सान हो सकता है. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 11 Nov 2026 12:57 PM (IST)
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