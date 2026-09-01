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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमसूरी-देहरादून मार्ग फिर बंद, पानी वाले मोड़ पर बहा सड़क का हिस्सा

मसूरी-देहरादून मार्ग फिर बंद, पानी वाले मोड़ पर बहा सड़क का हिस्सा

उत्तराखंड में मसूरी-देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया, जिसके चलते ये मार्ग बंद हो गया है. सोमवार देर रात ही गलोगीधार में हुए भूस्खलन के बाद ये रास्ता खोला गया था.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 01 Sep 2026 09:40 AM (IST)
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मसूरी में लगातार बारिश के बीच मसूरी-देहरादून मार्ग पर लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं., मंगलवार सुबह करीब पांच बजे पानी वाले बैंड के पास भारी भूस्खलन होने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया, जिसके बाद मार्ग पूरी तरह बंद हो गया. सड़क बंद होने से मसूरी आने-जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कुछ ही घंटों में फिर बंद हुई हाईवे

इससे पहले सोमवार देर रात गलोगीधार में भारी भूस्खलन के बाद सड़क पर मलबा और बड़े-बड़े बोल्डर आ गए थे. लोक निर्माण विभाग की टीम ने करीब आठ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात लगभग दो बजे मलबा और बोल्डर हटाकर मार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया था. जिससे लोगों ने राहत की सांस ही ली थी कि कुछ घंटे बाद पानी वाले बैंड के पास हुए भूस्खलन ने फिर मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया.

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पानी वाले बैंड के पास सड़क का हिस्सा बह जाने से यातायात संचालन के लिए जगह नहीं बची है. मार्ग बंद होने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगने की स्थिति बन गई है. वहीं, बारिश के बीच मार्ग के लगातार क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों में भी चिंता बनी हुई है.

सड़क मार्ग खोलने में जुटा प्रशासन

लोक निर्माण विभाग की टीम लगातार मार्ग को जल्द से जल्द यातायात के लिए खोलने के लिए मौके पर जुटी हुई है. सड़क के बह चुके हिस्से के पास पहाड़ को काटकर वैकल्पिक रास्ता तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है. जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से मलबा हटाने के साथ सड़क को सुरक्षित तरीके से खोलने का काम किया जा रहा है.

लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण सड़क खोलने के काम में भी चुनौती बनी हुई है. ऐसे में यात्रियों से मौसम और मार्ग की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है. बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन और मलबा आने की वजह से मार्ग बंद होने की खबरें आ रही है.  

इनपुट- सुनील सोनकर

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Published at : 01 Sep 2026 09:40 AM (IST)
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