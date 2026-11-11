ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा तैयार, कल लखनऊ में होगा ऐलान, किसका करेंगे नुकसान?

यूपी चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा तैयार, कल लखनऊ में होगा ऐलान, किसका करेंगे नुकसान?

यूपी चुनाव को लेकर यूपी में तीसरा मोर्चा तैयार हो गया है. असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेंस लखनऊ में इसका ऐलान करेंगे. ये मोर्चा 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 11 Nov 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है. खबर के मुताबिक आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के बीच गठबंधन होने जा रहा है. गुरुवार को दोपहर 12 बजे लखनऊ के दयाल पैराडाइस होटल में औपचारिक तौर पर तीसरे मोर्चे की घोषणा होगी. 

लखनऊ में कल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन की औपचारिक घोषणा करेंगे. दोनों दल मिलकर यूपी की करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. कल की प्रेस कॉन्फ़्रेंस में गठबंधन की घोषणा साथ ही में गठबंधन के नाम का भी ऐलान किया जाएगा. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: सिपाही से दरोगा बने 1700 अभ्यर्थियों को राहत, योगी सरकार ने माफ की रिकवरी
यूपी: सिपाही से दरोगा बने 1700 अभ्यर्थियों को राहत, योगी सरकार ने माफ की रिकवरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रदूषण पर CM योगी का बयान, बोले- पटाखे जलाने से हवा खराब हुई तो ठीक भी हो जाएगी
प्रदूषण पर CM योगी का बयान, बोले- पटाखे जलाने से हवा खराब हुई तो ठीक भी हो जाएगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा- 'भतीजावादी' और 'चच्चावादी' में...
ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा- 'भतीजावादी' और 'चच्चावादी' में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस के पुराने दाग-धब्बे..', सोनिया गांधी की किताब पर बोलीं यूपी महिला आयोग अध्यक्ष
'कांग्रेस के पुराने दाग-धब्बे..', सोनिया गांधी की किताब पर बोलीं यूपी महिला आयोग अध्यक्ष

यूपी की 40 फ़ीसद आबादी पर नज़र

यूपी चुनाव को लेकर असदुद्दीन और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच होने वाले गठबंधन को प्रदेश के 40 फ़ीसद दलित और मुस्लिम आबादी को एकमंच पर लाने की क़वायद के तौर पर भी देखा जा रहा है. ऐसे में प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक AIMIM यूपी की 40-45 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जबकि बाकी बची सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है.

यूपी में कांग्रेस की बढ़ी मुश्किल, प्रदेश प्रभारी के करीबियों पर गंभीर आरोप 

अगर ये गठबंधन होता है तो इससे बीजेपी के नेतृत्व एनडीए या सपा-कांग्रेस के गठबंधन में से किसे ज्यादा नुक़सान होगा? इसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. सियासी जानकारों की मानें तो यूपी में ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच बनने वाला ये तीसरा मोर्चा सपा-कांग्रेस गठबंधन को झटका दे सकता है. इसे सपा के पीडीए फॉर्मूले में सीधे सेंध के तौर पर देखा जा रहा है. 

जानें क्या है सियासी गणित

बता दें कि यूपी में क़रीब 21 फ़ीसद दलित और 19 फ़ीसद मुस्लिम आबादी है. दोनों के साथ आने पर ये क़रीब 40 फ़ीसद की आबादी को कवर करते हैं. जबकि यूपी की क़रीब 41 सीटें ऐसी हैं जहाँ दलित और मुस्लिम वोटरों की संख्या 50 फ़ीसद से ज्यादा है. बसपा के कमज़ोर होने के बाद बड़ी संख्या में दलित वोटरों ने चंद्रशेखर आज़ाद की ओर रुख़ किया है. समाजिक समीकरणों के लिहाज़ से ये गठबंधन भी काफी मज़बूत माना जा रहा है. 

Published at : 11 Nov 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: सिपाही से दरोगा बने 1700 अभ्यर्थियों को राहत, योगी सरकार ने माफ की रिकवरी
यूपी: सिपाही से दरोगा बने 1700 अभ्यर्थियों को राहत, योगी सरकार ने माफ की रिकवरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रदूषण पर CM योगी का बयान, बोले- पटाखे जलाने से हवा खराब हुई तो ठीक भी हो जाएगी
प्रदूषण पर CM योगी का बयान, बोले- पटाखे जलाने से हवा खराब हुई तो ठीक भी हो जाएगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा- 'भतीजावादी' और 'चच्चावादी' में...
ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा- 'भतीजावादी' और 'चच्चावादी' में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस के पुराने दाग-धब्बे..', सोनिया गांधी की किताब पर बोलीं यूपी महिला आयोग अध्यक्ष
'कांग्रेस के पुराने दाग-धब्बे..', सोनिया गांधी की किताब पर बोलीं यूपी महिला आयोग अध्यक्ष
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सोच', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर BJP ने कांग्रेस को घेरा
'एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सोच', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर BJP ने कांग्रेस को घेरा
बिहार
बिहार NDA में सबकुछ ठीक नहीं! नीतीश के करीबी मंत्री ने मानी JDU-BJP में खटास
बिहार NDA में सबकुछ ठीक नहीं! नीतीश के करीबी मंत्री ने मानी JDU-BJP में खटास
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या के बदले अर्शदीप सिंह, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
हार्दिक के बदले अर्शदीप, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
बॉलीवुड
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
इंडिया
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
इंडिया
'फोटो खिंचाने में सब आगे', राम मंदिर पर कांग्रेस का BJP पर तंज, जयराम रमेश क्या बोले?
'फोटो खिंचाने में सब आगे', राम मंदिर पर कांग्रेस का BJP पर तंज, जयराम रमेश क्या बोले?
हेल्थ
Why We Forget Names Quickly: मिलते ही भूल जाते हैं लोगों के नाम? कमजोर याददाश्त नहीं, ये है असली वजह
मिलते ही भूल जाते हैं लोगों के नाम? कमजोर याददाश्त नहीं, ये है असली वजह
ऑटो
India Bike Week 2026: बाइकर्स हो जाएं तैयार, India Bike Week में दिखेंगी धांसू बाइक्स
बाइकर्स हो जाएं तैयार, India Bike Week में दिखेंगी धांसू बाइक्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget