यूपी चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा तैयार, कल लखनऊ में होगा ऐलान, किसका करेंगे नुकसान?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है. खबर के मुताबिक आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के बीच गठबंधन होने जा रहा है. गुरुवार को दोपहर 12 बजे लखनऊ के दयाल पैराडाइस होटल में औपचारिक तौर पर तीसरे मोर्चे की घोषणा होगी.

लखनऊ में कल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन की औपचारिक घोषणा करेंगे. दोनों दल मिलकर यूपी की करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. कल की प्रेस कॉन्फ़्रेंस में गठबंधन की घोषणा साथ ही में गठबंधन के नाम का भी ऐलान किया जाएगा.

यूपी की 40 फ़ीसद आबादी पर नज़र

यूपी चुनाव को लेकर असदुद्दीन और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच होने वाले गठबंधन को प्रदेश के 40 फ़ीसद दलित और मुस्लिम आबादी को एकमंच पर लाने की क़वायद के तौर पर भी देखा जा रहा है. ऐसे में प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक AIMIM यूपी की 40-45 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जबकि बाकी बची सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है.

यूपी में कांग्रेस की बढ़ी मुश्किल, प्रदेश प्रभारी के करीबियों पर गंभीर आरोप

अगर ये गठबंधन होता है तो इससे बीजेपी के नेतृत्व एनडीए या सपा-कांग्रेस के गठबंधन में से किसे ज्यादा नुक़सान होगा? इसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. सियासी जानकारों की मानें तो यूपी में ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच बनने वाला ये तीसरा मोर्चा सपा-कांग्रेस गठबंधन को झटका दे सकता है. इसे सपा के पीडीए फॉर्मूले में सीधे सेंध के तौर पर देखा जा रहा है.

जानें क्या है सियासी गणित

बता दें कि यूपी में क़रीब 21 फ़ीसद दलित और 19 फ़ीसद मुस्लिम आबादी है. दोनों के साथ आने पर ये क़रीब 40 फ़ीसद की आबादी को कवर करते हैं. जबकि यूपी की क़रीब 41 सीटें ऐसी हैं जहाँ दलित और मुस्लिम वोटरों की संख्या 50 फ़ीसद से ज्यादा है. बसपा के कमज़ोर होने के बाद बड़ी संख्या में दलित वोटरों ने चंद्रशेखर आज़ाद की ओर रुख़ किया है. समाजिक समीकरणों के लिहाज़ से ये गठबंधन भी काफी मज़बूत माना जा रहा है.