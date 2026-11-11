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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: सिपाही से दरोगा बने 1700 अभ्यर्थियों को राहत, योगी सरकार ने माफ की रिकवरी

यूपी: सिपाही से दरोगा बने 1700 अभ्यर्थियों को राहत, योगी सरकार ने माफ की रिकवरी

योगी सरकार ने यूपी पुलिस में सिपाही से दरोगा बने 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने प्रशिक्षण के नाम पर मांगी जा रही 8-8 लाख रुपये की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 11 Nov 2026 12:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस विभाग में सिपाही से उपनिरीक्षक (दरोगा) बने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने 2025 बैच के उन अभ्यर्थियों से 8-8 लाख रुपये की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है, जिनसे सिपाही के रूप में मिले प्रशिक्षण पर खर्च हुई रकम की वसूली की जा रही थी. इस फैसले से प्रभावित पुलिसकर्मियों को आर्थिक राहत मिलेगी. अभ्यर्थी लंबे समय से सरकार से इस रिकवरी को माफ करने की मांग कर रहे थे.

दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने उपनिरीक्षक यानी दरोगा पद के लिए परीक्षा दी थी. इसमें चयनित होने के बाद उनके सामने 8 लाख रुपये की रिकवरी का मामला आ गया. विभाग की ओर से उनसे सिपाही के रूप में पहले लिए गए प्रशिक्षण पर खर्च हुई रकम वापस मांगी जा रही थी.

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अभ्यर्थियों का कहना था कि इतनी बड़ी रकम एक साथ जमा करना उनके लिए आसान नहीं है. इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर काफी दबाव पड़ रहा था. कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी चिंता जताई थी कि रकम जमा नहीं करने पर उनकी ज्वाइनिंग में परेशानी आ सकती है. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रिकवरी माफ करने की मांग उठाई थी.

अखिलेश यादव और कांग्रेस ने भी उठाया था मुद्दा

यह मामला केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई थी. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने बीजेपी सरकार पर पुलिसकर्मियों से ही पैसे वसूलने का आरोप लगाया था.

वहीं, कांग्रेस ने भी इस मामले में सरकार को घेरा था. विपक्षी दलों का दावा था कि करीब 1,700 युवाओं से प्रशिक्षण के नाम पर 8-8 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं. अब सरकार के इस फैसले से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी.

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सीएम योगी ने रोजगार और भर्तियों का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रदेश में रोजगार के अवसरों और सरकारी भर्तियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में करीब 9.5 लाख नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. उन्होंने एक लाख और नियुक्ति पत्र देने के अपने वादे का जिक्र करते हुए कहा कि यह आंकड़ा पार हो चुका है और नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा.

सीएम ने बताया कि आने वाले समय में 1,200 से अधिक राजस्व कर्मियों, 4,000 होमगार्ड, 32 हजार पुलिस कांस्टेबल और 25 हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी.

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Published at : 11 Nov 2026 12:57 PM (IST)
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