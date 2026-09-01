'BJP को हराने के लिए जनता तैयार', सपा सांसद अवधेश प्रसाद का दावा

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि 2027 में बीजेपी को हराने के लिए जनता पूरी तरह से तैयारी है बस चुनाव का ही इंतज़ार कर रही है. बीजेपी ने जो झूठ का पुलिंदा दिखाया और बताया है, उन सारे पुलिंदों को उसे जनता 2027 में निकालने का काम करेगी. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक समर्थन मिलेगा.

अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए दावा किया कि भाजपा के दावों पर कभी विश्वास नहीं करना है. बीजेपी ने ही दावा किया था कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, डॉलर के मुक़ाबले रुपए को मज़बूत करेंगे. बीजेपी ने ही दावा किया था कि डीज़ल और पेट्रोल के दाम को 40 से 50 क भीतर ले आएंगे लेकिन, आज क्या स्थिति है.

'बीजेपी के दावों पर भरोसा न करें'

सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी ने ही दावा किया था कि मंहगाई कम करेंगे और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी आएगी. लेकिन 12 साल की केंद्र की सरकार ने और लगभग साढ़े नौ साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई भी दावा पूरा नहीं किया है. बीजेपी के दावों पर चर्चा करना अपना समय बर्बाद करना है. बीजेपी के किसी दावे पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सनातन के नाम पर आई थी और अब उसके ऊपर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं. राम मंदिर चंदा चोरी की घटना का जिक्र कर कहा कि अब वो चंदा चोरी करने से नहीं चूक रहे हैं. मैं समझता हूँ सनातन का सबसे ज़्यादा अपमान बीजेपी ने किया है.

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राहुल गांधी पर एफआईआर पर कही ये बात

राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में दर्ज हुई FIR को लेकर भी सपा सांसद ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि, "ये तो भाजपा के लोग षडयंत्र करते रहते हैं. विपक्ष के जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं, FIR या अन्याय, ये तो चल रहा है मगर विपक्ष के लोग घबराने वाले नहीं हैं. मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी भी नहीं घबराएंगे और हमारे नेता अखिलेश यादव के संघर्ष से तो ये पूरा देश उनका लोहा मान ही चुका है."

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