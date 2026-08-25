लखनऊ: YouTube से ताला तोड़ना सीखा, फिर की जैन मंदिर में चोरी

लखनऊ के बाजारखाला स्थित जैन मंदिर चैत्यालय में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मंदिर के पूर्व सिक्योरिटी गार्ड ने यूट्यूब से ताला तोड़ने का तरीका सीखा और फिर मंदिर में रखी भगवान अनंतनाथ की अष्टधातु प्रतिमा समेत करीब 15 लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया. बाजारखाला पुलिस ने आरोपी को सोमवार को विभूतिखंड स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने से गिरफ्तार कर लिया.

इंस्पेक्टर बाजारखाला ब्रजेश सिंह के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान सीतापुर के महौली जहांसापुर निवासी संजय शुक्ला के रूप में हुई है. आरोपी ने 20 अगस्त की रात मंदिर में घुसकर भगवान अनंतनाथ की प्रतिमा, चांदी के पांच पंचमेरू, पांच सिंहासन और नकदी चोरी की थी. घटना के अगले दिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची.

छह महीने पहले नौकरी से निकाला गया था

पुलिस के मुताबिक संजय गुलजार नगर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और मंदिर की सुरक्षा व देखरेख की जिम्मेदारी भी संभाल चुका था. इस दौरान उसे मंदिर में आने वाले चढ़ावे और वहां रखी कीमती वस्तुओं की पूरी जानकारी हो गई थी. करीब छह महीने पहले चोरी के आरोप में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है.

पेट्रोल डालकर ताला जलाने की कोशिश

इस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यूट्यूब पर ताला खोलने और तोड़ने का तरीका सीखा था. वारदात की रात वह पेट्रोल, सिरिंज और प्लास लेकर मंदिर पहुंचा. उसने सिरिंज की मदद से ताले में पेट्रोल डाला और माचिस से आग लगाकर ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला. इसके बाद उसने प्लास की मदद से ताला तोड़ दिया और मंदिर में रखी प्रतिमा समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गया.