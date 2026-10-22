अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो का दो दिवसीय भारत दौरा कई अहम संकेत देकर खत्म हुआ. इस यात्रा में रुबियो ने पारंपरिक कूटनीतिक प्रोटोकॉल से अलग नई दिल्ली के बजाय मुंबई को केंद्र में रखा और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी का दौरा किया. उनकी यात्रा ऐसे समय हुई, जब भारत और अमेरिका लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते के करीब पहुंचने की बात कह रहे हैं. दौरे से ऊर्जा सहयोग, वेनेजुएला के कच्चे तेल, रूस से भारत के तेल आयात, अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ बढ़ती नफरत और व्यापार समझौते को लेकर वॉशिंगटन की प्राथमिकताओं के संकेत मिले.

रुबियो ने मुंबई में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की और देश के प्रमुख उद्योगपतियों से भी बातचीत की. इसके बाद जामनगर में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ रिफाइनरी और कंपनी की नई ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई. उनके दौरे के बड़े निष्कर्षों को पांच प्रमुख बिंदुओं में समझा जा सकता है.

1. दिल्ली के बजाय मुंबई को चुना, ऊर्जा और कारोबार पर रहा जोर

मार्को रुबियो मंगलवार को मुंबई पहुंचे थे. उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके की. उन हमलों में छह अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई थी. इसके बाद उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक की. इस बातचीत में व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई.

बुधवार को रुबियो ने भारत के बड़े कारोबारी समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. उन्होंने टाटा समूह के प्रमुख एन. चंद्रशेखरन और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी से बातचीत की. इसके बाद वह जामनगर पहुंचे, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने उन्हें कंपनी की रिफाइनरी का दौरा कराया. रिलायंस के मुताबिक, चर्चा का केंद्र जामनगर स्थित विशाल रिफाइनरी परिसर, आने वाली नई ऊर्जा क्षेत्र की विशाल फैक्ट्रियां और डेटा सेंटर थे.

रुबियो का दिल्ली के बजाय मुंबई जाना कूटनीतिक लिहाज से खास रहा. आमतौर पर भारत आने वाले विदेशी नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्रम में नई दिल्ली प्रमुख पड़ाव होती है. ऐसे में मुंबई और खासकर रिलायंस के साथ हुई उनकी मुलाकात ने इस दौरे में ऊर्जा और निजी क्षेत्र की भूमिका को प्रमुखता से सामने रखा.

2. वेनेजुएला का तेल बना अहम मुद्दा, रिलायंस पर अमेरिका की नजर

रुबियो के दौरे का एक बड़ा संदेश वेनेजुएला के कच्चे तेल को लेकर था. अमेरिका चाहता है कि भारत वेनेजुएला से ऊर्जा की खरीद बढ़ाए. यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका के सैन्य अभियान में इस साल जनवरी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाए जाने के बाद वॉशिंगटन की भूमिका वहां के तेल क्षेत्र में बढ़ी है. बीते एक साल में ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के तेल उद्योग के संचालन में अपनी भूमिका का विस्तार किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सरकार ने एक ऐसा समझौता भी कराया, जिसके तहत उसे ऊर्जा कंपनी एनएबीईपी में बड़ी हिस्सेदारी मिली. इस कंपनी को ऐसे तेल क्षेत्रों का नियंत्रण दिया गया है, जिनमें 65 अरब बैरल प्रमाणित तेल भंडार मौजूद हैं.

वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल निर्यात से होने वाली आय पर काफी निर्भर है. ऐसे में वहां के तेल के लिए बड़े बाजार तलाशना अमेरिकी प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है. इसी संदर्भ में भारत और खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी महत्वपूर्ण हो जाती है. भारत ने हाल के महीनों में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया है. इस तेल का बड़ा हिस्सा जामनगर स्थित रिलायंस की रिफाइनरी तक पहुंच रहा है. ऊर्जा क्षेत्र की विश्लेषण कंपनी केप्लर के अनुमान के मुताबिक, सितंबर में भारत के वेनेजुएला से हुए कच्चे तेल के आयात में रिलायंस की हिस्सेदारी करीब 76 प्रतिशत थी.

रुबियो ने कहा कि वह रिलायंस के साथ वेनेजुएला के मुद्दे पर चर्चा करेंगे. उन्होंने भारत को एक तरह से रिफाइनिंग महाशक्ति बताते हुए उसकी तेल शोधन क्षमता के महत्व को भी रेखांकित किया. इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका भारत की विशाल रिफाइनिंग क्षमता को वेनेजुएला के तेल के लिए एक अहम बाजार के रूप में देख रहा है.

3. अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नफरत पर रुबियो ने क्या कहा?

रुबियो ने भारत-अमेरिका संबंधों की चुनौतियों पर भी बात की. उन्होंने अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ बढ़ती नफरत और भारत-विरोधी भावना को लेकर चिंता जताई. वह ट्रंप प्रशासन के उन गिने-चुने वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हुए, जिन्होंने इस मुद्दे पर सीधे टिप्पणी की है. रुबियो ने अमेरिकी समाज के कुछ छोटे समूहों में ऐसी भावना के पीछे अज्ञानता और नफरत को वजह बताया. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वरिष्ठ नेताओं को ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देने से बचना चाहिए. उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब भारत और अमेरिका व्यापार तथा रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बयान से संकेत मिला कि द्विपक्षीय रिश्तों में व्यापार और सुरक्षा के साथ-साथ अमेरिका में भारतीय समुदाय के प्रति व्यवहार भी एक अहम विषय है.

4. रूस से तेल खरीदने पर भारत को राहत, रुबियो ने मानी चुनौती

भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे पर रुबियो की टिप्पणी भी महत्वपूर्ण रही. उन्होंने कहा कि भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना उन कारणों में शामिल था, जिनके चलते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में भारत और अन्य देशों को रूसी ऊर्जा खरीदने पर लगाए जा सकने वाले टैरिफ से राहत देने का फैसला किया. पिछले सप्ताह ट्रंप ने ऐसे टैरिफ हटाने की घोषणा की थी, जो रूसी तेल और गैस खरीदने के कारण भारत सहित पांच देशों को निशाना बना सकते थे. इससे करीब एक महीने पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक विधेयक पारित किया था, जिसके तहत राष्ट्रपति को रूसी ऊर्जा के पांच सबसे बड़े खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया जा सकता था.

रुबियो ने यह भी स्वीकार किया कि भारत के लिए कम समय में रूसी कच्चे तेल से दूरी बनाना मुश्किल होगा. उनकी इस टिप्पणी से संकेत मिलता है कि ऊर्जा जरूरतों और रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर नई दिल्ली की दलीलों को अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच जगह मिल रही है. भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए अहम है, क्योंकि कच्चे तेल की खरीद में कीमत, उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिरता जैसे कारक महत्वपूर्ण होते हैं. अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिशों के बीच भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहता है.

5. भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर रुबियो का दावा- समझौता बेहद करीब

रुबियो के भारत दौरे का एक और प्रमुख मुद्दा लंबे समय से लंबित व्यापार समझौता रहा. उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका इस समझौते के बेहद करीब हैं और अब केवल कुछ शेष बिंदुओं पर सहमति बननी बाकी है. उनके मुताबिक, दोनों पक्ष समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बचे हुए मुद्दों पर काम कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि समझौते पर अंतिम मुहर कब लगेगी या किन मुद्दों पर अभी बातचीत जारी है. व्यापार समझौते को लेकर रुबियो का बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों देश आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और कारोबार जैसे क्षेत्रों में सहयोग इस रिश्ते के अहम हिस्से हैं.