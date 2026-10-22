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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, करंट से 3 भाइयों की मौत; 9 झुलसे

गोरखपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, करंट से 3 भाइयों की मौत; 9 झुलसे

गोरखपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें प्रतिमा का फ्रेम हाईटेंशन लाइन से टकरा गया और करंट उतरने से तीन लोगों की मौत हो गयी, जबकि कई घायल हैं.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 22 Oct 2026 12:40 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बुधवार शाम को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. उत्तरी ग्रामीण इलाके में विसर्जन के लिए ले जा रही दुर्गा प्रतिमा सड़क पर गुजरते समय प्रतिमा के पीछे लगा लोहे का फ्रेम हाई टेंशन लाइन से टच हो गया. इससे ट्रॉली में करंट उतर गया और मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई. 

मृतकों में 2 सगे और 1 मौसेरा भाई है. जबकि 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. आनन-फानन में घायलों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाहर चक्काजाम कर दिया. पुलिस ने लाठीचार्ज कर चक्का जाम कर रहे लोगों पर जमकर लाठीचार्ज कर उन्हें तितर-बितर किया. परिजनों की आर्थिक सहायता और कार्रवाई की मांग को मान लिया गया है. वहीं लापरवाही बरतने के आरोप में विद्युत विभाग के जेई, लाइनमैन और ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस के आरक्षण को निलंबित कर दिया गया है.

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क्या है पूरा मामला ?

गुलरिहा थानाक्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद गांव में 21 अक्टूबर (बुधवार) शाम 4:30 बजे के करीब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई. हादसे में 10 लोग झुलस गए. मृतकों की पहचान लकी (17 वर्ष), विक्की (18 वर्ष) और चंदन (21 वर्ष) हैं. इसमें लकी-विक्की सगे भाई हैं और चंदन मौसेरा भाई है. 

सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे. प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 6 फीट ऊंची प्रतिमा के पीछे लोहे का फ्रेम लगा हुआ था. जो 11 हजार वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया. हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ट्रॉली में करंट उतर गया. इसके बाद ट्रॉली पर सवार लोग करंट की चपेट में आ गए. हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया. जहां चिकित्सकों ने दो सगे भाइयों लकी-विकी और मौसेरे भाई चंदन को मृत घोषित कर दिया.

पुलिसकर्मियों और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप 

इसके बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के जेई, लाइनमैन और प्रतिमा के आगे चल रहे दो पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और परिजनों को नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाहर चक्काजाम कर दिया. मौके पर मौजूद जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने खुद मोर्चा संभाला और परिजनों के साथ ग्रामीणों को भी समझाने-बुझाने का प्रयास किया. 

इस दौरान कई थानों की पुलिस और पीएसी के जवान भी तैनात रहे. तत्काल मुआवजे और सभी मांगो को पूरा करने की जीत परेड परिजन और ग्रामीण बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाहर चक्का जाम कर दिए. आधे घंटे तक चक्का जाम होने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया और यातायात प्रभावित होने लगा. इसके बाद परिजन और ग्रामीण पुलिस के साथ नोक-झोंक और धक्का-मुक्की करने लगे. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने लाठी चार्ज कर परिजनों और ग्रामीणों को खदेड़ दिया. जिसके बाद आवागमन शुरू किया गया.

मूर्ती का फ्रेम था ऊंचा 

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद गांव में विसर्जन के लिए प्रतिमा ले जाई जा रही थी. मूर्ति का जो फ्रेम है वह अधिक ऊंचा था जो 11 हजार वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से टच हो गया. टच होने की वजह से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. नौ लोग झुलस गए हैं. जो खतरे से बाहर हैं. 

वहां के लोगों द्वारा मृतकों के परिजनों ने लापरवाही बरतने वाले विद्युत विभाग के कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है. इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग रखी गई है. उसके साथ हॉस्पिटल में जो लोग भर्ती हैं, उनके समुचित इलाज की मांग भी रखी गई है. उनकी जो भी मांगे हैं वह मान ली गई है. उन्हें समझा बुझा कर भेज दिया गया है. विद्युत विभाग के के को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जो भी पुलिस कर्मी ड्यूटी पर तैनात थे उनके भी निलंबन की कार्रवाई एसएसपी द्वारा की जा रही है. परिजनों को समझा-बुझाकर चक्काजाम हटवाया गया है. मार्ग सुचारू रूप से चल रहा है.

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Published at : 22 Oct 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News
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