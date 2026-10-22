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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी एयर शो के पास पर मोदी-योगी की फोटो, अजय राय ने BJP विधायकों पर लगाए आरोप

वाराणसी एयर शो के पास पर मोदी-योगी की फोटो, अजय राय ने BJP विधायकों पर लगाए आरोप

कांग्रेस नेता अजय राय ने एयर शो के एंट्री पास पर पीएम मोदी और सीएम योगी के फोटो पर आपत्ति जताई है. उन्होंने इसे MLC चुनाव के बीच आचार संहिता का उल्लंघन बताया.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 22 Oct 2026 01:12 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 22, 24, 25 अक्टूबर को विंग्स ओवर गंगा तीन दिवसीय एयर शो का आयोजन होने वाला है. इसको लेकर वाराणसी के नमो घाट के लिए एंट्री पास भी जारी किया गया है. वहीं अब इस पास को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने भाजपा विधायकों पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है और उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने की बात कही है. 

इन एंट्री पास के ऊपर पीएम मोदी और सीएम योगी के फोटो लगे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और सपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं. ये सीधा-सीधा आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है.

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सेना का अभिनंदन लेकिन भाजपा विधायकों की फोटो क्यों -अजय राय 

एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि पूरे काशी वालों की तरफ से हम अपनी भारतीय वायु सेना और सेना के अधिकारियों का हार्दिक स्वागत  अभिनंदन करते हैं. पहले भी देश के अलग-अलग शहरों में एयर शो का आयोजन हुआ है. लेकिन वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायकों द्वारा इसका राजनीतिकरण किया जा रहा हैं. इस एयर शो के लिए जारी एंट्री पास पर अपनी फोटो लगा रहे हैं, इसमें उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव दक्षिणी के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी और रोहनिया के विधायक डॉ. सुनील पटेल की तस्वीर है जो सीधे तौर पर आदर्श आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन है. 

चुनाव आयोग दंडात्मक कार्रवाई करें 

अजय राय ने भाजपा विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए. यह भारतीय सेना और भारत सरकार का कार्यक्रम है. इस पर कहीं भी रक्षा मंत्री की तस्वीर नहीं है और स्थानीय विधायक भारत की जांबाज सेना को अपनी पार्टी की सेना बनाना चाहते है, जो कहीं से भी स्वीकार नहीं है. 

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Published at : 22 Oct 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS
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