लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप

हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप

Lucknow Murder: पुलिस के मुताबिक पिता बेटे पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का दबाव बनाता था. 20 फरवरी को भी दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बेटे ने पिता को गोली मार दी.

By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ | Updated at : 24 Feb 2026 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ हैं, यहां के आशियाना थाना क्षेत्र में नीले ड्रम के अंदर कारोबारी का दो टुकड़ों में शव मिलने से हड़कंप मच गया है. कारोबारी मानवेंद्र प्रताप सिंह 20 फरवरी से गायब थे. जिसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश कर रही है. पुलिस ने इस हत्याकांड में मृतक के बेटे अक्षय प्रताप सिंह को हिरासत में लिया है. 

दरअसल लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में 20 तारीख को मानवेंद्र प्रताप सिंह (49 साल) की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से पुलिस इस मामले में जाँच में जुटी हुई थी. वो अपने घर से ही गायब हो गए थे. जांच के दौरान पुलिस ने जब उनके बेटे अक्षय से पूछताछ की तो उस पर शक हुआ. पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो बेटे ने सारा सच्चाई उगल दी और हत्या करने की बात क़बूल कर ली. 

पिता ही हत्या कर शव को नीले ड्रम में छुपाया

डीसीपी मध्य विक्रांत वीर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिता मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षय प्रताप को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बोलते थे. 20 फरवरी की सुबह करीब साढ़े चार बजे भी उनकी इसी बात को लेकर बेटे से बहस हुई थी, जिससे अक्षय को गुस्सा आ गया और उसने राइफल से गोली मार कर उनकी हत्या कर दी.

पिता की हत्या के बाद आरोपी ने शव को छुपाने के लिए शव को ग्राउंड फ्लोर पर खाली एक कमरे में रख दिया. जहां उसने पिता के शव को कई टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में छिपा दिया. आरोपी इसके बाद एक-एक शव के टुकड़ों को ठिकाने लगा. उसने हाथ और पैर के टुकड़ों को सदरौना के पास फेंक दिया.  

पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर नीले ड्रम से शव के दो टुकड़ों को बरामद कर लिया है. हत्या के लिए इस्तेमाल राइफ़ल और धारदार हथियार को भी बरामद किया गया है. ड्रम से धड़ बरामद हुआ है लेकिन सिर नहीं है. पुलिस आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. 

आरोपी की मां की पहले ही मौत हो चुकी है. पिता और बेटे में जब विवाद हुआ था तो घर में उनकी बेटी भी मौजूद थी. जिसकी आंखों के सामने ही अक्षय ने पिता को गोली मारी थी. लेकिन, इसके बाद उसने बहन को डरा-धमकाकर चुप कर दिया. पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं.  

यूपी में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा

Published at : 24 Feb 2026 07:50 AM (IST)
Embed widget