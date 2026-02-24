UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा

उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार से पहले मौसम पूरी तरह बदल गया है. सुबह और शाम के समय हल्की गुलाबी सर्दी पड़ रही है लेकिन, दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकलने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही हैं. दिन में गर्मी महसूस हो रही है. आने वाले दिनों में बारिश के कोई आसार नहीं है. प्रदेश में आज भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में आज मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान कहीं कोई बादल छाने या हल्की-फुल्की बारिश नहीं होगी. सुबह और शाम के समय गुलाबी सर्दी रहेगी लेकिन, दिन में अब तीखी धूप परेशान करने लगी है. प्रदेश के सभी 75 जिले आज ग्रीन ज़ोन में ही रहेंगे. 25 और 26 फरवरी को भी प्रदेश भर में मौसम शुष्क ही रहेगा.

यूपी में बढ़ने लगा पारा, धूप ने किया परेशान

उत्तर प्रदेश में धूप की वजह से अब तापमान भी बढ़ने लगा है. इस बार फरवरी के महीने में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है. बीते 24 घंटों में वाराणसी में सबसे अधिक 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसी तरह आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा जनपद में तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री ज्यादा तक दर्ज किया. वहीं गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, झाँसी और मेरठ मंडल में भी पारा सामान्य से ज्यादा हाई होने लगा है.

होली से पहले गर्मी ने दी दस्तक

मौसम विभाग के मुताबिक अब धीरे-धीरे गर्मी और बढ़ेगी. अगले 48 घंटों में तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन इसके बाद अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. राजधानी लखनऊ में भी आज सुबह से ही आसमान साफ बना हुआ हैं. दिन में धूप निकलेगी. जिससे गर्मी का एहसास होगा. लखनऊ में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. नोएडा में आज भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार जा सकता है. ऐसा ही गाजियाबाद में मौसम रहने का अनुमान है.