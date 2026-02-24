हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा

UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में फरवरी के महीने में ही गर्मी की एंट्री हो गई है. प्रदेश में तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार से पहले मौसम पूरी तरह बदल गया है. सुबह और शाम के समय हल्की गुलाबी सर्दी पड़ रही है लेकिन, दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकलने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही हैं. दिन में गर्मी महसूस हो रही है. आने वाले दिनों में बारिश के कोई आसार नहीं है. प्रदेश में आज भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में आज मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान कहीं कोई बादल छाने या हल्की-फुल्की बारिश नहीं होगी. सुबह और शाम के समय गुलाबी सर्दी रहेगी लेकिन, दिन में अब तीखी धूप परेशान करने लगी है. प्रदेश के सभी 75 जिले आज ग्रीन ज़ोन में ही रहेंगे. 25 और 26 फरवरी को भी प्रदेश  भर में मौसम शुष्क ही रहेगा. 

यूपी में बढ़ने लगा पारा, धूप ने किया परेशान

उत्तर प्रदेश में धूप की वजह से अब तापमान भी बढ़ने लगा है. इस बार फरवरी के महीने में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है. बीते 24 घंटों में वाराणसी में सबसे अधिक 31.5  डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसी तरह आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा जनपद में तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री ज्यादा तक दर्ज किया. वहीं गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, झाँसी और मेरठ मंडल में भी पारा सामान्य से ज्यादा हाई होने लगा है. 

होली से पहले गर्मी ने दी दस्तक

मौसम विभाग के मुताबिक अब धीरे-धीरे गर्मी और बढ़ेगी. अगले 48 घंटों में तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन इसके बाद अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. राजधानी लखनऊ में भी आज सुबह से ही आसमान साफ बना हुआ हैं. दिन में धूप निकलेगी. जिससे गर्मी का एहसास होगा. लखनऊ में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. नोएडा में आज भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार जा सकता है. ऐसा ही गाजियाबाद में मौसम रहने का अनुमान है.

Published at : 24 Feb 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा
UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर में कुत्ते ने तुड़वाई शादी! अब दुल्हन ने बदला फैसला, दूल्हे के घर जाकर क्या बोली?
फतेहपुर में कुत्ते ने तुड़वाई शादी! अब दुल्हन ने बदला फैसला, दूल्हे के घर जाकर क्या बोली?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: सिंगर निशा उपाध्याय पर एंकर की अभद्र टिप्पणी, स्टेज पर निकाली सैंडल, वकील लामबंद
गोरखपुर: सिंगर निशा उपाध्याय पर एंकर की अभद्र टिप्पणी, स्टेज पर निकाली सैंडल, वकील लामबंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VIDEO: BJP विधायक कृष्णा पासवान ने खोली भ्रष्टाचार की पोल, एक फावड़े में उखड़ी सड़क
VIDEO: BJP विधायक कृष्णा पासवान ने खोली भ्रष्टाचार की पोल, एक फावड़े में उखड़ी सड़क
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कोचिंग सेंटर के जानी दुश्मन ! | Crime News
Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Chitra Tripathi: संत संग्राम का 'खेल'.. शंकराचार्य जाएंगे जेल? | Shankaracharya | CM Yogi | UP
Mexico: मेक्सिको में पुलिस-सेना पर हमले तेज | mexico news | el mencho killed | jalisco news update
Bharat ki Baat: 27 में संत बंटेंगे तो किसके वोट कटेंगे? | Yogi |Shankaracharya Case | Pratima Mishra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
राज्यसभा की सीट को लेकर NDA के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'हमें कहा गया था कि…'
राज्यसभा की सीट को लेकर NDA के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'हमें कहा गया था कि…'
इंडिया
2026 से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस की बड़ी दावेदारी, 45 सीटों की मांग के पीछे क्या है रणनीति?
2026 से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस की बड़ी दावेदारी, 45 सीटों की मांग के पीछे क्या है रणनीति?
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
हेल्थ
Urinary Health Symptoms: यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
शिक्षा
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget