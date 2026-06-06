उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थिति थाना बरसाना में बीती रात भारी बवाल हुआ है, यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ थाना बरसाना में थाना प्रभारी से नोकझोंक के बाद जमकर हंगामा किया है. पूरे विवाद का वीडियो भी सामने आया है, साथ ही इस घटना के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, बरसाना पुलिस ने कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी के करीबी को अवैध खनन करने के आरोप में हिरासत में लिया था. बताया गया कि मंत्री के प्रतिनिधि ने अपने साथी छोड़ने के लिए बोला जिस पर पुलिस ने नियमों का हवाला देकर आरोपी को छोड़ने से इनकार कर दिया.

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मंत्री के प्रतिनिधि ने थाना प्रभारी के साथ की गाली गलौज

बताया गया है कि पुलिस द्वारा मंत्री प्रतिनिधि के करीबी को छोड़ने से इनकार करने पर मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी भड़क गए, इसके बाद देर रात नरदेव चौधरी अपने 30- 40 समर्थकों के साथ पहुंचे. बताया गया कि नरदेव चौधरी ने बरसाना थाना प्रभारी और पुलिस को हड़काते हुए गाली गलौज भी की. यह भी बताया गया है कि मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी अवैध खनन के आरोप में पकड़े अपने साथियों को पुलिस से छुड़ा कर ले गए. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हल्को में चर्चाओं का बाजार गर्म है.

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पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने की कही बात

हालांकि, इस मामले में मथुरा पुलिस ने अवैध खनन के आरोप में गिरफ्तार आरोपी सूरज पाल को मंत्री के प्रतिनिधि के द्वारा छुड़ा कर ले जाने की बात से इनकार किया है. पुलिस ने बल्कि यह भी कहा है कि अवैध खनन के आरोप में गिरफ्तार सूरज पाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

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