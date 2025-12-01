लखनऊ मेट्रो को विस्तार के देने की कवायद, 3 स्टेशनों के बदले जाएंगे स्थान, जानें कहां होगा बदलाव

लखनऊ मेट्रो को विस्तार देने की कवायद शुरू हो गई है, चारबाग, मेडिकल कॉलेज व चौक मेट्रो स्टेशन के स्थान को बदला जाएगा यानी यह स्टेशन तय लोकेशनों से दूर बनाए जाएंगे. निर्माण के लिए जमीन की कमी के चलते इन स्टेशनों को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है. लखनऊ मेट्रो के इस फैसले यात्रितों को असुविधाएं नहीं होंगी.

लखनऊ मेट्रो के अधिकारियों को कहना है कि इस फैसले यात्रियों की सुविधाओं मे कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. इसके साथ ही मेट्रो विस्तार का सेकेंड फेज तीन चरणों में पूरा किया जाएगा. इसके तहत पहले बसंतकुंज डिपो बनाया जाएगा. फिर एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन और आखिरी में अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे.

सरकार से अनुमति के बाद जारी होगा रूट

लखनऊ मेट्रो के विस्तार देने के लिए चारबाग से बसंतकुंज के लिए दूसरे चरण की घोषणा की गई. सरकार से अनुमति मिलने के बाद रूट वगैरह जारी किया गया. चारबाग से बसंतकुंज के बीच करीब 11.16 किमी रूट पर बारह स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा.

पांच साल में कार्य पूरा करने का लक्ष्य

बताया गया कि दूसर चरण के कार्य को करने में करीब 5800 करोड़ रुपये खर्च होंगे. साथ ही पांच सालों में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. उम्मीद लगाई जा रही है कि निर्माण कार्य नववर्ष से शुरू हो सकता है. मेट्रो अधिकारियों के अनुसार प्रोजेक्ट के लिए ग्राउंड, जियोटेक सर्वे कराए जा चुके हैं.

दरअसल, चारबाग में बहुमंजिला बस स्टैंड भी बनाया जाना तय है. इसके लिए अंडर ग्राउंड निर्माण कार्य भी होगा. इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर निर्माण कार्य को मुख्य लोकेशन से दूर करवाए जाने का फैसला लिया गया है. यहां से यात्री आसानी से आ-जा सकेंगे. ऐसे ही मेडिकल कॉलेज व चौक चौराहे पर किया जाएगा.

