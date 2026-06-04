विराट के बाद रोहित शर्मा भी OUT? अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका

टीम इंडिया को अगली वनडे सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलनी है, जिसकी शुरुआत 13 जून से होगी. सीरीज से पहले खबर आई कि विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं. अब दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पर भी बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है.

न्यूज एजेंसी ANI ने बीसीसीआई सोर्स के हवाले से बताया कि रोहित शर्मा अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए संदिग्ध हैं यानी उनका खेलना तय नहीं हैं. बताते चलें कि रोहित ने हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते आईपीएल के कुछ मुकाबले मिस किए थे. हालांकि हिटमैन को भारत के स्क्वॉड में शामिल किया गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा.

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा की इंजरी और फिटनेस अपडेट को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

रोहित-विराट के बगैर मुश्किल में होगी टीम इंडिया

रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की गैरमौजूदगी में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ सकती है. सीरीज के लिए दोनों खिलाडियों का अनुभव काफी मायने रखेगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों सीरीज में खेल पाते हैं या नहीं.

वनडे सीरीज से पहले होगा टेस्ट मैच

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज से पहले एक टेस्ट मैच खेला जाएगा. टेस्ट की शुरुआत 06 जून से होगी. इकलौता टेस्ट न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

इसके बाद वनडे सीरीज की शुरुआत होगी. पहला 50 ओवर मुकाबला 13 जून को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा. इसके बाद दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा. फिर सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा. इस तरह तीन मैचों की वनडे सीरीज को शेड्यूल किया गया है.

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