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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट के बाद रोहित शर्मा भी OUT? अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका

विराट के बाद रोहित शर्मा भी OUT? अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका

Rohit Sharma Doubtful, IND vs AFG ODI: विराट कोहली के बाद अब रोहित शर्मा पर अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 04 Jun 2026 06:44 PM (IST)
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टीम इंडिया को अगली वनडे सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलनी है, जिसकी शुरुआत 13 जून से होगी. सीरीज से पहले खबर आई कि विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं. अब दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पर भी बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है.

न्यूज एजेंसी ANI ने बीसीसीआई सोर्स के हवाले से बताया कि रोहित शर्मा अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए संदिग्ध हैं यानी उनका खेलना तय नहीं हैं. बताते चलें कि रोहित ने हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते आईपीएल के कुछ मुकाबले मिस किए थे. हालांकि हिटमैन को भारत के स्क्वॉड में शामिल किया गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा. 

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा की इंजरी और फिटनेस अपडेट को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

रोहित-विराट के बगैर मुश्किल में होगी टीम इंडिया 

रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की गैरमौजूदगी में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ सकती है. सीरीज के लिए दोनों खिलाडियों का अनुभव काफी मायने रखेगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों सीरीज में खेल पाते हैं या नहीं. 

वनडे सीरीज से पहले होगा टेस्ट मैच

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज से पहले एक टेस्ट मैच खेला जाएगा. टेस्ट की शुरुआत 06 जून से होगी. इकलौता टेस्ट न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. 

इसके बाद वनडे सीरीज की शुरुआत होगी. पहला 50 ओवर मुकाबला 13 जून को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा. इसके बाद दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा. फिर सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा. इस तरह तीन मैचों की वनडे सीरीज को शेड्यूल किया गया है. 

 

यह भी पढ़ें: 'दाऊद इब्राहिम मुझे मरवाना चाहता था...', IPL फाउंडर ललित मोदी का सनसनीखेज दावा; पूरी दुनिया हैरान

Published at : 04 Jun 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM IND Vs AFG ODI
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