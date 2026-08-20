लखनऊ में जातिगत भेदभाव: BJP विधायक को नहीं करने दी पूजा, बेटे बोले- 'यह कैसी आजादी'

लखनऊ की मलिहाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक जय देवी कौशल ने काकोरी में शीतला मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के दौरान उनके साथ जातिगत भेदभाव का मामला गर्मा गया है. विधायक के बेटे विकास किशोर ने उनके साथ हुए व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि मंदिर के पंडित ने जन प्रतिनिधि के साथ भेदभाव किया ये बेहद चिंताजनक विषय है.

जातिगत भेदभाव पर भड़के विधायक के बेटे

बीजेपी विधायक के बेटे विकास किशोर ने अपने फ़ेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखकर पूरे प्रकर्ण पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि 'आजादी के 80 वर्ष बाद भी यदि किसी धार्मिक स्थल पर जनप्रतिनिधियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो यह बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय है.

क्रांतिकारी भूमि काकोरी स्थित शीतला मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग से धनराशि स्वीकृत कराए जाने के बाद आज शिलान्यास एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित था. इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक जय देवी कौशल सहित काकोरी के अध्यक्ष रोहित साहू, भाजपा मंडल अध्यक्ष विपिन गोपी राजपूत, जिला कार्यालय मंत्री रविराज लोधी एवं लवकुश यादव सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे.

आरोप है कि मंदिर के पंडित द्वारा इन जनप्रतिनिधियों के साथ जातिगत भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया. उपस्थित प्रतिनिधियों को न तो पूजा में उचित स्थान दिया गया, न नारियल खुलवाने और पूजा-अर्चना में शामिल होने का अवसर दिया गया और अन्य लोगों से भी उनके साथ न बैठने के लिए कहा गया.

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तो सवाल केवल एक मंदिर या एक कार्यक्रम का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का है जो आज भी समाज को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास करती है. मंदिर किसी एक जाति या वर्ग की जागीर नहीं, बल्कि समाज की आस्था का केंद्र है. जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी समाज से आते हों, उनका सम्मान होना चाहिए.

आजादी के 80 वर्ष बाद भी जाति के नाम पर भेदभाव, यह कैसी आजादी? हमारा संघर्ष किसी धर्म या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता की मानसिकता के विरुद्ध है. सम्मान सबका, अधिकार सबका और आस्था भी सबकी.'

मंदिर में पूजा नहीं करने देने का आरोप

बता दें कि बीजेपी विधायक जय देवी किशोर ने आरोप लगाया था, कि जब वो मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुई तो उन्हें पूजा-अर्चना नहीं करने दी गई. उनके साथ जातिगत भेदभाव किया गया वो इसकी शिकायत पार्टी के आलाकमान से भी करेंगी.

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