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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में बैंक के अंदर बैंक मैनेजर को मारी गई गोली

लखनऊ में बैंक के अंदर बैंक मैनेजर को मारी गई गोली

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बैंक मैनेजर को बैंक में घुसकर गोली मारने की घटना सामने आई है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 20 Aug 2026 12:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैंक मैनेजर को बैंक में घुसकर गोली मारने की घटना सामने आई है. 

(अभी इस समाचार में और जानकारी का इंतजार है.)

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 20 Aug 2026 12:56 PM (IST)
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