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लखनऊ में बैंक के अंदर बैंक मैनेजर को मारी गई गोली
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बैंक मैनेजर को बैंक में घुसकर गोली मारने की घटना सामने आई है.
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