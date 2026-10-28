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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडLDA नियमों में बदलाव करने की तैयारी में, दो प्लॉट खरीद सकेंगे पति-पत्नी

LDA नियमों में बदलाव करने की तैयारी में, दो प्लॉट खरीद सकेंगे पति-पत्नी

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब अपने नियमों में बड़ा बदलाव करने वाला है. इससे पति-पत्नी या एक एक व्यक्ति शहर में दो भूखंड खरीद सकेंगे. पहले केवल एक ही भूखंड खरीदने की अनुमति थी.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 28 Oct 2026 12:43 PM (IST)
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लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब अपने नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इस बदलाव के बाद से पति-पत्नी या एक एक व्यक्ति शहर में दो भूखंड खरीद सकेंगे. अभी तक LDA के नियमों के तहत ति-पत्नी या एक एक व्यक्ति केवल एक ही भूखंड खरीद सकते थे.

अब नियमों में बदलाव कर ढील देने की तैयारी है. प्राधिकरण मौजूदा नियमों में बदलाव कर 2 नवंबर को होने वाली एलडीए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखेगा. मंजूरी मिलने के बाद लोग सीधे एलडीए की योजनाओं में दो भूखंड खरीद सकेंगे.

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पहले क्या नियम थे?

अभी तक एलडीए के नियमों के मुताबिक, कोई व्यक्ति प्राधिकरण से एक भूखंड और स्ववित्त पोषित योजना में एक फ्लैट ही ले सकता था. एक से अधिक भूखंड सीधे खरीदने पर रोक थी. इस वजह से लोग दूसरा भूखंड एलडीए से खरीदने के बजाय रीसेल में खरीदते थे. नए प्रस्ताव से यह बंदिश खत्म हो सकती है. 

फिलहाल एलडीए की नैमिष नगर और वरुण विहार योजनाओं में पंजीकरण मंगलवार को संपन्न हो गया.  दोनों योजनाओं के करीब 4500 भूखंडों के लिए 32 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया है. आगे आईटी सिटी और वेलनेस सिटी में भी पंजीकरण शुरू किया जाना है. ऐसे में एक या अलग-अलग योजनाओं में दो भूखंड खरीदने के इच्छुक लोगों को राहत मिल सकती है. 

पहले दो भूखंड लेने पर हुई थी कार्रवाई

गौर हो कि नियमों के कारण पहले ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें लोगों को दूसरा भूखंड सरेंडर करना पड़ा. एक नेता और उनकी पत्नी को वर्ष 2001 में लॉटरी के जरिए भूखंड आवंटित हुए थे. शिकायत के बाद मामला उपभोक्ता फोरम तक पहुंचा, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी. बाद में नेता ने अपना भूखंड सरेंडर किया था. अब प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर एलडीए से दो भूखंड लेने वाले लोगों को नियमों के तहत राहत मिल सकेगी. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 28 Oct 2026 12:43 PM (IST)
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