LDA नियमों में बदलाव करने की तैयारी में, दो प्लॉट खरीद सकेंगे पति-पत्नी

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब अपने नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इस बदलाव के बाद से पति-पत्नी या एक एक व्यक्ति शहर में दो भूखंड खरीद सकेंगे. अभी तक LDA के नियमों के तहत ति-पत्नी या एक एक व्यक्ति केवल एक ही भूखंड खरीद सकते थे.

अब नियमों में बदलाव कर ढील देने की तैयारी है. प्राधिकरण मौजूदा नियमों में बदलाव कर 2 नवंबर को होने वाली एलडीए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखेगा. मंजूरी मिलने के बाद लोग सीधे एलडीए की योजनाओं में दो भूखंड खरीद सकेंगे.

लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा एक्शन, आरोपी के मकान पर चलेगा बुलडोजर

पहले क्या नियम थे?

अभी तक एलडीए के नियमों के मुताबिक, कोई व्यक्ति प्राधिकरण से एक भूखंड और स्ववित्त पोषित योजना में एक फ्लैट ही ले सकता था. एक से अधिक भूखंड सीधे खरीदने पर रोक थी. इस वजह से लोग दूसरा भूखंड एलडीए से खरीदने के बजाय रीसेल में खरीदते थे. नए प्रस्ताव से यह बंदिश खत्म हो सकती है.

फिलहाल एलडीए की नैमिष नगर और वरुण विहार योजनाओं में पंजीकरण मंगलवार को संपन्न हो गया. दोनों योजनाओं के करीब 4500 भूखंडों के लिए 32 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया है. आगे आईटी सिटी और वेलनेस सिटी में भी पंजीकरण शुरू किया जाना है. ऐसे में एक या अलग-अलग योजनाओं में दो भूखंड खरीदने के इच्छुक लोगों को राहत मिल सकती है.

पहले दो भूखंड लेने पर हुई थी कार्रवाई

गौर हो कि नियमों के कारण पहले ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें लोगों को दूसरा भूखंड सरेंडर करना पड़ा. एक नेता और उनकी पत्नी को वर्ष 2001 में लॉटरी के जरिए भूखंड आवंटित हुए थे. शिकायत के बाद मामला उपभोक्ता फोरम तक पहुंचा, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी. बाद में नेता ने अपना भूखंड सरेंडर किया था. अब प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर एलडीए से दो भूखंड लेने वाले लोगों को नियमों के तहत राहत मिल सकेगी.