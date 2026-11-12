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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में डुप्लीकेट वोटर खोजने वालों को इनाम, अखिलेश बोले- दोषी अधिकारियों से दोगुनी वसूली हो

यूपी में डुप्लीकेट वोटर खोजने वालों को इनाम, अखिलेश बोले- दोषी अधिकारियों से दोगुनी वसूली हो

यूपी की वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम पकड़ने पर अब चुनाव आयोग ने इनाम देने की मुहिम शुरू की. इस पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर तंज कस दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 12 Nov 2026 09:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के बीच चुनाव आयोग ने अब एक नई मुहिम शुरू कर दी है. चुनाव आयोग द्वारा अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम खोजने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा. यूपी में वोटर लिस्ट को सही तरह से तैयार करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया जारी है. इसमें पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ ही लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

इस बीच चुनाव आयोग की इस मुहिम पर अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि ये भी घोषणा होनी चाहिए कि पुरस्कार की राशि की दोगुनी राशि चुनाव आयोग के दोषी उच्चाधिकारियों या डुप्लीकेट वोटर न पकड़ पाने वाला फॉल्टी सॉफ़्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी से वसूली जाएगी. अगर ये नहीं हुआ तो जनता के टैक्स का पैसा ही जनता को देकर एक और चपत लगाई जाएगी.

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इन लोगों को मिलेगा इनाम

चुनाव आयोग द्वारा यह इनाम वोटर लिस्ट से दो या दो से ज्यादा बार नाम ढूंढकर उन गड़बड़ियों को दूर कराने वाले लोगों को मिलेगा. इसके जरिए चुनाव आयोग गड़बड़ियों को दूर करेगा. यह इनाम बीएलओ समेत राजनीतिक दलों और आम लोगों को डुप्लीकेट वोटर्स ढूंढने के लिए कहा गया था. सभी जिलों में डीएम इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे.

सीएम योगी समेत विपक्षी दलों ने लगाए वोट काटने के आरोप

सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव आयोग पर यूपी में हिंदू वोटरों के नाम काटने के आरोप लगाए. वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव और कांग्रेस ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं. इस सबके बीच अब चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है.

एसएसआर की समय सारिणी में बदलाव

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की समय-सारिणी में बदलाव किया गया है. अब प्रदेश के सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की आलेख्य मतदाता सूची 17 नवंबर को प्रकाशित होगी. इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, अपात्र नाम हटवाने और दर्ज विवरण में संशोधन कराने के लिए 16 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Election Commission UP Election 2027 Elections 2027
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