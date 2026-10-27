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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामदेव के बयान पर AIMIM बोली- 'नकली घी नहीं बिक रहा तो सपा-BJP के लिए माहौल बना रहे'

रामदेव के बयान पर AIMIM बोली- 'नकली घी नहीं बिक रहा तो सपा-BJP के लिए माहौल बना रहे'

योग गुरु बाबा रामदेव के एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमा गई है. इस बीच एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने बाबा रामदेव पर निशाना साधा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Oct 2026 05:11 PM (IST)
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योग गुरु बाबा रामदेव के एक बयान पर सियासत गरमाई हुई है. अब बाबा रामदेव के इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की प्रतिक्रिया सामने आई है. AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि बाबा रामदेव का नकली घी नहीं बिक रहा तो समाजवादी-BJP के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

बाबा रामदेव के बयान पर एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा, "2014 में मोदी सरकार बनवाने का आह्वान करने वाले बाबा रामदेव आज अपनी बिरादरी के नेता की चिंता इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके करीबी जिसकी सरकार में इन्हें करोड़ों की भूमि लगभग फ्री में मिली. यानि अखिलेश यादव की दरी बिछाएं क्योंकि समाजवादी-BJP- रामदेव कोई भी मुसलमानों की आजाद लीडरशिप नहीं चाहता." 

ये दोनों दलों की साजिश है- AIMIM नेता शादाब चौहान

शादाब चौहान ने आगे कहा कि ये दोनों दलों की साजिश है मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बनाने की जिसके लिए वो अपने अलग-अलग मोहरे इस्तेमाल कर रहे हैं. आज तक इन्होंने कितनी बार सरकार से सवाल किया? कभी किसान आंदोलन, CAA आंदोलन, UCC,छात्र आंदोलन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखते देखा? उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव का नकली घी नहीं बिक रहा तो समाजवादी-BJP के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

सीएम योगी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर बाबा रामदेव ने क्या कहा?

सीएम योगी आदित्यनाथ के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा कि वह देश में अच्छी आत्माओं का शासन चाहते हैं. उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद और वेदों के सिद्धांतों के अनुरूप, जिनमें आर्यत्व और दिव्यता है, ऐसी आत्माओं का साम्राज्य चारों ओर होना चाहिए. बाबा रामदेव के बयान पर पक्ष-विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाओं का दौरा लगातार जारी है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Baba Ramdev Shadab Chauhan UP NEWS AIMIM
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