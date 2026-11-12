परिसीमन बिल पर भड़के इमरान मसूद, बोले- 'यह सियासी दादागिरी है'

भारत की नरेंद्र मोदी सरकार महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है. प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन (डिलिमिटेशन) के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है. इसको लेकर लगातार विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं. इसी क्रम में कांग्रेस नेता इमरान मसूद का भी बड़ा बयान आया है.

इमरान मसूद ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "ये लोग दूसरे लोगों की पार्टियां तोड़ते हैं, वोट चुराते हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां भी करते हैं. महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, महिला आरक्षण बिल पेंडिंग नहीं है. यह परिसीमन विधेयक है जो सरकार पास कराना चाहती है. ये लोग चाहते हैं कि इससे सभी के निर्वाचन क्षेत्र बर्बाद हो जाएं. यह एक राजनीतिक दादागिरी है." इमरान मसूद ने भड़कते हुए कहा, "अब ये लोग वोट चुराने का नया तरीका इजाद करेंगे, क्योंकि इनका काम ही चोरी से चलता है."

#WATCH | Delhi: Congress MP Imran Masood says, "The Women's Reservation Bill has already been passed; it is no longer pending. It is the Delimitation Bill that is the issue. Through delimitation, they intend to disrupt everyone's constituencies—that is the sole reason they want to carry it out. It is nothing but political bullying—a message that they will crush everyone..." — ANI (@ANI) November 12, 2026

'2047 का लक्ष्य पूरा करने के लिए ग्रोथ रेट कहां है?'

इमरान मसूद ने कहा, "मोदी सरकार ने 2027 में विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, क्या उतना ग्रोथ रेट है? नए आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो पांच ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे पा लेंगे? सारे अर्थशास्त्री भी लगा लें और बता दें. ये सब हवाहवाई बातें हैं." उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश चाहता है कि भारत एक विकसित राज्य बने, लेकिन चाहने और करने में बहुत फर्क है. यह काम केवल कांग्रेस ही कर सकती है. जब पूरा विश्व डूब रहा था तब कांग्रेस इस देश को निकाल कर आगे ले गई.

'चीन टूट रहा था तब भारत को फायदा होना था, BJP ने बर्बाद कर दिया'

बड़ा दावा करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि जब पूरे विश्व के अंदर भारत के पास सबसे बेहतरीन साल थे 2014 से 2024, वो आपने बर्बाद कर दिए? चीन टूट रहा था, वहां से इंडस्ट्री का पलायन हो रहा था. वो सब जाकर वियतनाम में सेटल हो गए, जबकि उन्हें भारत आना था. वर्कफोर्स हमारे भारत के पास ज्यादा थी. हमारे देश की 65 फीसदी आबादी युवा थी. आप आंकड़े ही देख लीजिए, सरकार केवल शोर मचाती है, ग्रोथ रेट कहां है?

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