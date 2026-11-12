ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपरिसीमन बिल पर भड़के इमरान मसूद, बोले- 'यह सियासी दादागिरी है'

परिसीमन बिल पर भड़के इमरान मसूद, बोले- 'यह सियासी दादागिरी है'

मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है, जिससे लोकसभा सीटें 850 हो जाएंगी. इमरान मसूद ने इसे राजनीतिक दादागिरी बताते हुए कहा कि यह परिसीमन विधेयक है, महिला आरक्षण नहीं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 12 Nov 2026 08:10 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की नरेंद्र मोदी सरकार महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है. प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन (डिलिमिटेशन) के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है. इसको लेकर लगातार विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं. इसी क्रम में कांग्रेस नेता इमरान मसूद का भी बड़ा बयान आया है.

इमरान मसूद ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "ये लोग दूसरे लोगों की पार्टियां तोड़ते हैं, वोट चुराते हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां भी करते हैं. महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, महिला आरक्षण बिल पेंडिंग नहीं है. यह परिसीमन विधेयक है जो सरकार पास कराना चाहती है. ये लोग चाहते हैं कि इससे सभी के निर्वाचन क्षेत्र बर्बाद हो जाएं. यह एक राजनीतिक दादागिरी है." इमरान मसूद ने भड़कते हुए कहा, "अब ये लोग वोट चुराने का नया तरीका इजाद करेंगे, क्योंकि इनका काम ही चोरी से चलता है."

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से PDA में लगेगी सेंध! किसे हो सकता है फायदा?
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से PDA में लगेगी सेंध! किसे हो सकता है फायदा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-चंद्रशेखर को अखिलेश यादव की हिदायत, बोले- 'अगर कोई कठपुतली...'
ओवैसी-चंद्रशेखर को अखिलेश की हिदायत, 'कठपुतली बनकर रहे तो जनता जमानत जब्त करा देगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मिशन-2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी, विधानसभा स्तर पर तैनात किए प्रभारी
यूपी में मिशन-2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी, विधानसभा स्तर पर तैनात किए प्रभारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेवर एयरपोर्ट के पास 1,219 करोड़ से बनेगा CNH का ट्रैक्टर प्लांट, 1,200 लोगों को मिलेगा रोजगार
जेवर एयरपोर्ट के पास 1,219 करोड़ से बनेगा CNH का ट्रैक्टर प्लांट, 1,200 लोगों को मिलेगा रोजगार

'2047 का लक्ष्य पूरा करने के लिए ग्रोथ रेट कहां है?'

इमरान मसूद ने कहा, "मोदी सरकार ने 2027 में विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, क्या उतना ग्रोथ रेट है? नए आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो पांच ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे पा लेंगे? सारे अर्थशास्त्री भी लगा लें और बता दें. ये सब हवाहवाई बातें हैं." उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश चाहता है कि भारत एक विकसित राज्य बने, लेकिन चाहने और करने में बहुत फर्क है. यह काम केवल कांग्रेस ही कर सकती है. जब पूरा विश्व डूब रहा था तब कांग्रेस इस देश को निकाल कर आगे ले गई. 

'चीन टूट रहा था तब भारत को फायदा होना था, BJP ने बर्बाद कर दिया'

बड़ा दावा करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि जब पूरे विश्व के अंदर भारत के पास सबसे बेहतरीन साल थे 2014 से 2024, वो आपने बर्बाद कर दिए? चीन टूट रहा था, वहां से इंडस्ट्री का पलायन हो रहा था. वो सब जाकर वियतनाम में सेटल हो गए, जबकि उन्हें भारत आना था. वर्कफोर्स हमारे भारत के पास ज्यादा थी. हमारे देश की 65 फीसदी आबादी युवा थी. आप आंकड़े ही देख लीजिए, सरकार केवल शोर मचाती है, ग्रोथ रेट कहां है? 

यह भी पढ़ें: ओवैसी-चंद्रशेखर को अखिलेश यादव की हिदायत, बोले- 'अगर कोई कठपुतली...'

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
Congress Imran Masood BJP UP News Delimitation Bill
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से PDA में लगेगी सेंध! किसे हो सकता है फायदा?
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से PDA में लगेगी सेंध! किसे हो सकता है फायदा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-चंद्रशेखर को अखिलेश यादव की हिदायत, बोले- 'अगर कोई कठपुतली...'
ओवैसी-चंद्रशेखर को अखिलेश की हिदायत, 'कठपुतली बनकर रहे तो जनता जमानत जब्त करा देगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मिशन-2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी, विधानसभा स्तर पर तैनात किए प्रभारी
यूपी में मिशन-2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी, विधानसभा स्तर पर तैनात किए प्रभारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेवर एयरपोर्ट के पास 1,219 करोड़ से बनेगा CNH का ट्रैक्टर प्लांट, 1,200 लोगों को मिलेगा रोजगार
जेवर एयरपोर्ट के पास 1,219 करोड़ से बनेगा CNH का ट्रैक्टर प्लांट, 1,200 लोगों को मिलेगा रोजगार
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से जंग के मुद्दे पर भिड़े ट्रंप- नेतन्याहू! फोन पर हुई जमकर 'तू-तू मैं-मैं', रिपोर्ट के दावे से मचा हड़कंप
ईरान से जंग के मुद्दे पर भिड़े ट्रंप- नेतन्याहू! फोन पर हुई जमकर 'तू-तू मैं-मैं', रिपोर्ट के दावे से मचा हड़कंप
दिल्ली NCR
छात्रा से अनुचित व्यवहार का आरोप, जबरन छुट्टी पर भेजे गए DU के प्रोफेसर
छात्रा से अनुचित व्यवहार का आरोप, जबरन छुट्टी पर भेजे गए DU के प्रोफेसर
इंडिया
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
विश्व
हिंद महासागर की सुरक्षा पर भारत की नजर, फिलीपींस जाएंगे PM मोदी, ASEAN समिट में लेंगे हिस्सा
हिंद महासागर की सुरक्षा पर भारत की नजर, फिलीपींस जाएंगे PM मोदी, ASEAN समिट में लेंगे हिस्सा
नौकरी
भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का मौका, AFCAT 2027 के लिए निकली भर्ती
भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का मौका, AFCAT 2027 के लिए निकली भर्ती
बिजनेस
Explained: नोएल टाटा के बाद चेयरमैन बनने वाले बहराम वकील कौन हैं? अब किस बदलाव की आहट
नोएल टाटा के बाद चेयरमैन बनने वाले बहराम वकील कौन हैं? किस बदलाव की आहट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget