चीनी महिला से अफेयर के बाद विवादों में जेनसन हुआंग, जानें दुनिया के 5 बड़े सैक्स स्कैंडल

AI-चिप कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को कथित चीनी महिला जासूस एलिस हुआंग के साथ अपने एक्सट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हुआंग ने दो महिलाओं के साथ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की जानकारी सामने आने के बाद अपनी पत्नी से माफी भी मांगी और अपने कंपनी में अपने सीईओ पद से इस्तीफा भी दे दिया. अब हम आपको दुनिया के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल के बारे में बताने जा रहे हैं.

ये हैं दुनिया के चर्चित यौन शोषण मामलेः

जेनसन हुआंग विवाद- एलिस हुआंग के साथ एनवीडियो के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग की एक्सट्रा मैरिटल अफेयर की जानकारी सामने आई है. अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का आरोप है कि एलिस हुआंग चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (MSS) के लिए काम करती हैं. इससे यह शक बढ़ गया है कि प्रतिबंधित एआई सेमीकंडक्टर तकनीक चीन तक पहुंचाई गई हो सकती है.

वहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जेनसन हुआंग का एनवीडिया की हेल्थकेयर वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था. मार्च 2026 में कंपनी के एक प्रोग्राम के दौरान दोनों के एक-दूसरे के करीब आते हुए देखा गया था.

जेफ्री एपस्टीन विवाद- जेफ्री एपस्टीन स्कैंडल एक अमेरिकी फाइनेंसर से जुड़ा बड़ा यौन शोषण और मानव तस्करी का मामला है. एपस्टीन पर नाबालिग लड़कियों की बड़ी पैमाने पर तस्करी और उनका यौन शोषण करने का आरोप था. इस पूरे नेटवर्क को काफी प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों, कारोबारियों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सहयोगियों का समर्थन हासिल होने की बात भी सामने आई थी.

बिल क्लिंटन- मोनिका लेविंस्की विवादः अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और व्हाइट हाउस की इंटर्न मोनिका लेविंस्की के अफेयर का विवाद साल 1998 में अमेरिका का एक बड़ा राजनीतिक और यौन विवाद था. मोनिका लेविंस्की ने व्हाइट हाउस में इंटर्न के रूप में काम करते हुए राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ करीब 18 महीने तक संबंध बनाए थे. बाद में 1996 में उनका ट्रांसफर पेंटागन कर दिया गया था.

हालांकि, यह मामला जनवरी 1998 में तब सार्वजनिक हुआ, जब लेविंस्की ने अपने साथ काम करने वाली लिंडा ट्रिप को इस रिश्ते के बारे में बताया. ट्रिप ने दोनों के बीच हुई फोन पर बातचीत को चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था और उस रिकॉर्डिंग को एक वकील को दे दिया था. शुरुआत में तो बिल क्लिंटन ने लेविंस्की के साथ अफेयर से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में ग्रैंड जूरी के सामने गवाही में अपने रिश्ते की बात स्वीकार की थी.

लैरी नासर और USA जिम्नास्टिक्स/मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी मामला: यह विवाद खेल जगत के इतिहास के सबसे बड़े इंस्टिट्यूशनल यौन शोषण मामलों में से एक है. अमेरिका की राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स टीम के पूर्व डॉक्टर लैरी नासर को सैकड़ों खिलाड़ियों के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस विवाद में पीड़ितों में ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी भी शामिल थीं. मामले के सामने आने के बाद मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने 300 से ज्यादा पीड़ितों को मुआवजे के रूप में कुल 500 मिलियन डॉलर देने का समझौता किया था.

हार्वे वाइंस्टीन और हॉलीवुड में यौन शोषण का मामला: फिल्म निर्माता हार्वे वाइंस्टीन पर यौन शोषण के दर्जनों आरोप लगे थे. इन आरोपों के सार्वजनिक होने से इंटरटेंमेंट इंडस्ट्री में लंबे वक्त से चले आ रहे सिस्टमैटिक शोषण का खुलासा हुआ. इस मामले में वाइंस्टीन को 23 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. साथ ही, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 47 मिलियन डॉलर के समझौते की भी बात सामने आई थी.

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