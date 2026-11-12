यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका, UGC और उपेक्षा से नाराज इस बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उन्नाव जिले में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) को झटका लगा है. यूजीसी और पार्टी में उपेक्षा से आहत होकर बीजेपी नेता कैप्टन राहुल तिवारी ने पार्टी छोड़ दी है. थलसेना से रिटायर्ड कैप्टन राहुल तिवारी करीब 4 साल से BJP के सक्रिय सदस्य थे और पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहे थे.

कैप्टन राहुल तिवारी का परिवार जनसंघ के दौर से पार्टी से जुड़ा था. उनका पूरा परिवार ही बीजेपी के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाता रहा है. अब बताया जा रहा है कि राहुल तिवारी ने यूजीसी के मुद्दे और लगातार पार्टी में उपेक्षा पर नाराजगी जताते हुए पार्टी छोड़ दी है.

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बीजेपी छोड़ दूसरी पार्टी में जाएंगे कैप्टन राहुल तिवारी

सूत्रों की मानें तो कैप्टन जल्द ही अपने समर्थकों के साथ दूसरे दल का साथ थाम सकते हैं. अभी तक यह बात सामने नहीं आई है कि वह किस पार्टी में जाने का फैसला ले रहे हैं. हालांकि, उन्नाव में प्रेस कांफ्रेंस कर कैप्टन ने बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है.

अग्निवीर योजना, यूजीसी, बेरोजगारी से बेहद नाराज

राहुल तिवारी का कहना है कि जिस प्रकार की नीतियां लगातार इस देश के अंदर बनाते चले आ रहे हैं, जनता के अंदर असंतोष का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है. बहुत सारे मुद्दे लगातार समाज के बीच में हैं. चाहे वो बेरोजगारी हो या संस्थानों का निजीकरण हो. आप सोचिए भारतीय सेना जैसे संस्थान के अंदर आप अग्निवीर योजना ले आए और उसे प्राइवेटाइज कर दिया.

'आर्मी से शूटिंग की ट्रेनिंग दिलाकर बाजार में बेरोजगार छोड़ रही सरकार'

अग्निवीर योजना के नुकसान गिनाते हुए कैप्टन राहुल तिवारी ने कहा कि अग्निवीर के तहत भर्ती हुए युवा इस बात से डर गए हैं कि चार साल बाद उनकी नौकरी चलेगी या नहीं चलेगी. ऐसे में ये लोग उस तरीके से काम नहीं कर रहे जैसे सैनिक को करना चाहिए. दूसरी बात, चार साल की ट्रेनिंग में आप सेना के द्वारा शूटिंग और फायरिंग की प्रैक्टिस करा कर उन्हें बाजार में खुला छोड़ दे रहे हैं. ये लोग जाकर आगे क्या करेंगे? कल को जब उसके पास नौकरी नहीं रहेगी और वो हिंसक हो गया तो आप उसे कैसे रोक लेंगे? क्या आपने शार्प शूटर क्रिएट कर के बाजार में नहीं छोड़ दिए? क्या ये देश के लिए खतरा नहीं है?

उन्होंने आगे कहा, "अब जब चुनाव आ रहा है तो आप अग्निवीरों को बता रहे हैं कि हम आपको दो साल और एक्सटेंशन देंगे. ये दो साल के एक्सटेंशन का औचित्य क्या हुआ? आपने कैसे तय कर लिया कि दो साल बढ़ाकर सब ठीक हो जाएगा?"

'ऐसी पार्टी में रहने का क्या फायदा जहां लोगों की मदद न कर पाऊं'

राहुल तिवारी ने कहा कि देश में यूजीसी, बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण, अग्निवीर जैसे अनगिनत मुद्दे खड़े हो गए हैं. इतने मुद्दे हैं कि बर्दाश्त के बाहर हो गया है. जब मैं लोगों की समस्याएं सुनता हूं तो लगने लगता है कि ऐसी पार्टी में रहने का क्या फायदा जब मैं लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं सकता. केवल पार्टी का झंडा लेकर घूमते हुए अपने समर्थकों से निवेदन करता रहा हूं कि मेरे साथ इसी दल में जुड़े रहिए. लिहाजा आज मैंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा लिखकर स्पीड पोस्ट कर दिया है.

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