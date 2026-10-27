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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा एक्शन, आरोपी के मकान पर चलेगा बुलडोजर

लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा एक्शन, आरोपी के मकान पर चलेगा बुलडोजर

लखनऊ के सहादतगंज ट्रिपल मर्डर केस मामले में आरोपी के घर बुलडोजर चलेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) नजूल की जमीन पर बने मकान के हिस्से को ध्वस्त करेगा.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 27 Oct 2026 10:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर कांड मामले में आरोपी के घर बुलडोजर चलेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) नजूल की जमीन पर बने मकान के हिस्से को ध्वस्त करेगा. इसे लेकर एलडीए के अफसरों ने कार्रवाई से पहले अवैध हिस्से को सील कर दिया है. वही, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने परिवार के एक सदस्य को नगर निगम में नौकरी और बेटी की पूरी पढ़ाई फ्री करवाने का आश्वासन दिया है.

लखनऊ के सहादतगंज थानाक्षेत्र के नौबस्ता स्थित ब्राह्मणी टोला में कार पार्किंग और चबूतरे के निर्माण को लेकर विवाद के दौरान गोलीबारी हुई थी. जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. इसमें शिवाजी तिवारी (62) शिवेंद्र उर्फ शंभू तिवारी (55) और सुयश तिवारी की जान गई थी. सुयश की 5 दिसंबर को शादी थी. पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

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परिवार ने शव रखकर किया था प्रदर्शन

तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचे. एक साथ तीन शव को देखते ही परिवार के सदस्य और मोहल्ले वाले गमगीन हो गए. परिवार के सदस्यों ने सड़क पर शव रख कर प्रदर्शन किया. परिजन डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को बुलाने की मांग कर रहे थे.

मृतक की मां को नगर-निगम में नौकरी का आश्वासन

पीड़ित परिवार की मांग पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और भाजपा नेता नीरज सिंह उनके घर पहुंचे. दोनों नेताओं ने परिवार से मुलाकात कर मदद का आश्वासन दिया. बातचीत के दौरान मृतक की मां को नगर निगम में नौकरी दिलाने और बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का आश्वासन दिया गया. इसके बाद परिवार शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गया.

आरोपी को घर पर एलडीए ने चस्पा किया नोटिस

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से परिवार के सदस्यों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी. उनके आश्वासन के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम आरोपियों के घर पहुंची. आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलने की तैयारी है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने आरोपी के घर को सील कर दिया है. प्राधिकरण ने मकान के निर्माण से जुड़े दस्तावेज और स्वीकृत मानचित्र पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 27 Oct 2026 10:14 PM (IST)
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UP NEWS LUCKNOW NEWS
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