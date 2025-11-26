यूपी: लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार नहर में गिरने से 5 की मौत, ड्राइवर घायल

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में मंगलवार (25 नवंबर) देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. ढखेरवा-गिरजापुरी हाईवे पर तेज रफ्तार अल्टो कार अनियंत्रित होकर शारदा नहर में जा गिरी. हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

सभी मृतक और घायल व्यक्ति एक ही गांव के रहने वाले थे और किसी शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे. हादसा देर रात हुआ. अंधेरा और तेज रफ्तार के कारण चालक कार पर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे नहर में समा गई.



खबर अपडेट की जा रही है...