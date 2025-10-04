कुशीनगर में दुर्गा विसर्जन करने गए लोगों पर मधुमक्खियों का हमला, 36 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा हो गया. जब विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला बोल दिया. इस दौरान चारों तरफ़ भगदड़ मच गई और लोग ख़ुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस दौरान कई लोगों ने तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई. इस हमले में 36 लोग घायल हो गए.

कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के अब्दुल चक इस्लाम गांव में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे. इनमें बच्चे, युवक और बुजुर्ग सभी शामिल थे. सब लोग डीजे बजाते हुए जा रहे थे. गांव से कुछ दूर पटेरा गांव के पोखर के पास जब ये लोग पहुंचे तो वहां पेड़ पर मधुमक्खियों का बड़ा छाता था.

मधुमक्खियों ने अचानक बोला हमला

डीजे की तेज आवाज़ से होने वाली कंपनी से मधुमक्खियों को झुंड निकल पड़ा और एक साथ उड़ने लगा. मधुमक्खियों ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काटना शुरु कर दिया. जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस बीच कुछ लोग बगल में बनी पोखर में कूद गए और अपनी जान बचाई.

मधुमक्खियों के हमले में करीब 36 लोग घायल हो गए. इन सभी घायलों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला पर लाया गया. इसमें 35 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

हमले में 36 लोग हुए घायल

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामकोला के प्रभारी डॉक्टर एस के विश्वकर्मा ने बताया कि मधुमक्खियों के हमले में क़रीब 36 लोगों को घायल अवस्था में लाया गया था. इन्हें मधुमक्खियों ने बुरी तरीके से काटा था. इनमें से 35 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति अच्छी होने की वजह से घर भेज दिया गया है. जबकि शंभू नाम का शख्स बुरी तरह घायल है.

