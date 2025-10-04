बरेली नहीं जा पाएंगे सपा नेता! लखनऊ में माता प्रसाद पांडेय और संभल में सांसद बर्क हाउस अरेस्ट

बरेली हिंसा के बाद आज शनिवार को समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय डेलीगेशन दौरा करने जा रहे हैं. लेकिन इससे पहले ही सपा नेताओं को रोक लिया गया है. यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को पुलिस ने लखनऊ में और जियाउर्रहमान बर्क को संभल में हाउस अरेस्ट कर लिया है.

सपा नेता माता प्रसाद पांडे के घर के आगे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं दिल्ली से तीन सपा सांसद इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी और हरेंद्र मलिक को भी मेरठ टोल प्लाजा पर पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक लिया है. संभल में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर के आगे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

माता प्रसाद पांडे लखनऊ में हाउस अरेस्ट

सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बरेली की घटना की जानकारी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया था. आज हमें वहां जाना है. लेकिन उससे पहले ही हमारे घर के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है. दारोगा का कहना है कि आपको घर में रहना है बाहर नहीं निकलना है.

बरेली के डीएम ने कहा है कि आपके यहां आने से माहौल बिगड़ेगा. आप यहां मत आईए. माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया है कि हमारे जाने से माहौल नहीं ख़राब होता है. ये लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए हमें वहां जाने से रोक रहे हैं. इन लोगों ने वहां जो लोगों पर ज्यादती की है जो अवैध गिरफ़्तार की है उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी, इसलिए ये हमें जाने नहीं दे रहे.

पुलिस पर लगाया माहौल ख़राब करने का आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पुलिस ने ख़ुद ही कानून-व्यवस्था बिगाड़ी है. अगर दो समुदायों झड़प होती तो हम मान लेते कि कोई गंभीर घटना हुई हैं लेकिन पुलिस ने ख़ुद माहौल ख़राब किया है. उन्हें स्थानीय लोगों ने बताया है कि घटना के बाद वहां बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है.

लोगों को पीट-पीटकर जेलों में डाला जा रहा है. मुकदमा एक व्यक्ति पर लिखा जाता है और गिरफ्तारी 4 लोगों की होती है. किसी का घर गिराने की तैयारी है. वहां एक समुदाय बहुत डरा हुआ है और वो पुलिस-प्रशासन से भयभीत है. दूसरे समुदाय से कोई झगड़ा नहीं है.

यहां कई थानों की पुलिस लगा दी गई है- सपा विधायक अताउर्रहमान

वहीं सपा विधायक अताउर्रहमान ने कहा कि हम माता प्रसाद पांडेय के निर्देश पर बरेली जा रहे थे ताकि वहां घटना के पीड़ितों से मिल सकें. लेकिन हमें वहां जाने से रोक दिया गया है हम तो जाने के लिए तैयार बैठे हैं. लेकिन यहां कई थानों की पुलिस लगा दी गई है.

बता दें कि बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज़ के बाद 'आई लव मोहम्मद' के नारे को लेकर बवाल मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया. इस मामले में अब तक 82 लोगों की गिरफ़्तारी हो चुकी है. पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इस हिंसा में मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों का भी नाम आया है.