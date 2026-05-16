मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धार भोजशाला (Dhar Bhojshala) मामले में आए हालिया फैसले को लेकर मशहूर कवि और प्रखर वक्ता डॉ. कुमार विश्वास ने गहरी खुशी जाहिर की है. उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे कुमार विश्वास ने भोजशाला को लेकर अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को साझा किया.

इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल का इस्तेमाल कम करने और सोना कम खरीदने की अपील पर भी अपनी बेबाक राय रखी और विपक्ष को भी उनके काम की याद दिलाई.

#WATCH | Mathura, UP: On the Bhojshala case, Poet Kumar Vishwas says, "It is a matter of great fortune. It has been my personal privilege to visit Dhar on several occasions—to offer my obeisance at that sacred site. Today, my heart is filled with immense joy..."



On PM Modi's… pic.twitter.com/49dvtzvHHU — ANI (@ANI) May 16, 2026

भोजशाला फैसले पर जताई खुशी

धार भोजशाला के मुद्दे पर बात करते हुए कुमार विश्वास ने इसे एक अत्यंत सुखद और सौभाग्य का क्षण बताया. उन्होंने कहा, "यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है. व्यक्तिगत रूप से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैंने कई बार धार जाकर उस पवित्र स्थान पर अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित किए हैं." उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, "आज उस पवित्र स्थल को लेकर जो निर्णय आया है, उससे मेरे मन में अपार हर्ष और संतोष है."

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पीएम मोदी की अपील पर जनता और विपक्ष को संदेश

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता से पेट्रोल की खपत कम करने और सोने (Gold) की खरीदारी पर नियंत्रण रखने की अपील की गई थी. इस मुद्दे पर कुमार विश्वास ने स्पष्ट तौर पर पीएम का समर्थन किया.

जनता से आग्रह

कुमार विश्वास ने कहा, "अगर देश के प्रधानमंत्री ने जनता से कोई अपील की है, तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने लोगों से पेट्रोल की खपत कम करने और सोने की खरीदारी पर अंकुश लगाने का जो आग्रह किया है, वह राष्ट्रहित में है."

विपक्ष पर तंज

विपक्ष के रवैये पर बात करते हुए उन्होंने एक संतुलित और चुटीला बयान दिया. उन्होंने कहा, "यह विपक्ष का विशेषाधिकार (Prerogative) है कि वह सत्ता पक्ष के कार्यों में कमियां निकाले और उनके खिलाफ आवाज उठाए; उन्हें अपना यह कर्तव्य निभाते रहना चाहिए." कुमार विश्वास का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग उनके भोजशाला से जुड़ाव और राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी बेबाक राय की तारीफ कर रहे हैं.

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