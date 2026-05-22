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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरुड़की: घर में घुसकर गर्भवती महिला और बहन से मारपीट, फाड़े कपड़े, भाभी पर गुंडे भेजने का आरोप

रुड़की: घर में घुसकर गर्भवती महिला और बहन से मारपीट, फाड़े कपड़े, भाभी पर गुंडे भेजने का आरोप

Roorkee News In Hindi: आरोपियों ने घर में घुसकर विवाहिता और उसकी गर्भवती बहन की लाठी-डंडों से पिटाई की. उन्होंने धमकी दी अगर पुलिस से शिकायत की तो वो जान से मार देंगे.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Updated at : 22 May 2026 10:04 AM (IST)
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हरिद्वार जनपद के रुड़की से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता और उसकी गर्भवती बहन के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं पर लाठी-डंडों से हमला किया, उनके कपड़े फाड़े और जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की है. 

ये घटना रुड़की के रामनगर नई बस्ती की बताई जा रही है, जहां सलेमपुर राजपूतान की रहने वाली सोनम का विवाह सचिन कुमार के साथ हुआ था. सोनम का आरोप है कि जब भी वह अपने मायके आती थी, तो उसकी भाभी सपना बिना किसी बात के घर में क्लेश शुरू कर देती थी. 

घर में घुसकर विवाहिता और गर्भवती बहन से मारपीट

इसी विवाद के बीच 17 मई को जब सोनम अपनी गर्भवती छोटी बहन से मिलने मायके आई, तो भाभी ने फिर से तानाकशी शुरू कर दी. जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. 19 मई को भाभी सपना के भाई आकाश, साहिल और लक्की वहां पहुंचे. आरोप है कि भाभी के भाई आकाश ने फोन करके दो कारों में भरकर 7 से 8 अज्ञात बदमाशों को लाठी-डंडों और हथियारों के साथ वहां बुला लिया.

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महिलाओं को दी जान से मारने की धमकी

पीड़िता सोनम ने शिकायत में बताया कि हमलावरों ने न सिर्फ उसके और उसके माता-पिता के साथ मारपीट की बल्कि, उसकी गर्भवती बहन को भी नहीं बख्शा. शोर-शराबा सुनकर जब आस-पड़ोस के लोग मौके पर इकट्ठा हुए, तब जाकर बमुश्किल इन महिलाओं की जान बचाई जा सकी. जाते-जाते आरोपी यह धमकी दे गए कि अगर दोबारा यहां दिखाई दीं या पुलिस में शिकायत की, तो जान से मार देंगे. 

घटना के बाद डरी-सहमी पीड़िता ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है. पुलिस इस  मामले की जाँच में जुट गई. पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है.  

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 22 May 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Roorkee News Uttarakhand Haridwar News
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