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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, भीड़ ने पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले

मुजफ्फरनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, भीड़ ने पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले

Muzaffarnagar News In Hindi: मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और आरोपी कोण हिरासत में लेकर थाने आई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिया है.पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गयी है.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Updated at : 22 May 2026 08:40 AM (IST)
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उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर  के खालापार थाना क्षेत्र  एक मौहल्ले में बुधवार को मुस्लिम युवक की करतूत उस समय सामने आई जब उसने बेख़ौफ एक घर में घुसकर  नाबालिग छात्रा के साथ जबरन छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे डाला.लेकिन दुकानदार की सक्रियता से आरोपी को मौके पर दबोच लिया गया है. जिसके बाद भीड़ ने उसे जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया.

मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और आरोपी कोण हिरासत में लेकर थाने आई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिया है.पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गयी है. इस घटना से इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है.

यह भी पढ़ें: श्रावस्ती में पुलिस एनकाउंटर पर कोर्ट सख्त, CJM ने मेडिकल रिपोर्ट पर उठाए सवाल

क्या है पूरा मामला ?

स्थानीय दुकानदार अनुज कुमार ने बताया कि कल इधर पीछे की साइड से एक लड़का आया कई चक्कर काटे. हमारे सामने वाली फैमिली में कोई रहता नहीं है. उनके यहां एक छोटी सी लड़की रहती है. 16,17 साल की ऐज है. उसकी ,वह आई घर में वह लड़का उससे पहले ही अंदर जा चुका था. उसके जाने के बाद वह लड़की जैसे ही अंदर गई.  उसके साथ जबरदस्ती की जैसे ही मोहल्ले वाले जैसे ही अंदर गए वह उसकी लड़की का हाथ पकड़ कर मोड रहा था. फिर मोहल्ला वासियों ने उसे मारपीट की 112 नंबर पर फोन किया, और उसके बाद उसे पुलिस लेकर गई.

स्थानीय लोगों के मुताबिक लड़का गैर समुदाय मुस्लिम समाज का लड़का था. वह पहले भी अपना नाम राज बताता था. जब उसकी पिटाई हुई तो उसने अपना नाम सोहेब और वह लालू खेड़ी का निवासी है. आरोपी लड़की को ब्लैकमेल करता था. पहले भी किसी इंस्टाग्राम वगैरा के माध्यम से उसने उसे ब्लैकमेल किया. मैं हाथ काट लूंगा इस तरह का कुछ बोला. लड़की की उम्र लगभग 16 से 17 साल है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई 

आरोपी ने घटना को उस समय अंजाम दिया था जब 17 वर्षीय नाबालिक इंटर की छात्रा अपने घर पर अकेली थी. पुलिस ने इस मामले में शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है.  एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि आज 112 के माध्यम से थाना खालापार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई. दक्षिणी कृष्णापुरी में एक शोएब नाम के व्यक्ति ने नाबालिक लड़की के घर में घुसकर जबरन छेड़छाड़ की. इस सम्बन्ध में थाना खालापार द्वारा तहरीर प्राप्त कर मुकदमा लिखा जा चुका है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 22 May 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News CRIME NEWS
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