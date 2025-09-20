केशव प्रसाद मौर्य का 'यूपी के दो लड़कों' पर तीखा हमला, एक को 'बीमार' तो दूसरे को बताया 'अहंकारी'

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को पीलीभीत जनपद दौरे पर पहुंचकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की. उसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. मौर्य ने राहुल गांधी की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे सत्ता के लिए बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं.

उन्होंने विपक्ष को 2047 तक सत्ता से कोसों दूर बताया और बीजेपी की विकास प्रतिबद्धता पर जोर दिया.

राहुल गांधी पर डिप्टी सीएम का कटाक्ष

प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी को मानसिक रूप से बीमार करार देते हुए कहा कि ऐसे नेता विपक्ष में रहकर कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, तो कभी भूकंप का जिक्र. उन्होंने राहुल पर देश की सेना, प्रधानमंत्री और संविधान को सवालों के घेरे में लाने का आरोप लगाया. मौर्य ने कहा, भ्रष्टाचार करने वाला कोई नहीं बचेगा.

प्रधानमंत्री ने कहा है कि न खाएंगे, न खाने देंगे. वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बोले कि कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, सीधे बीजेपी को मिल रहा है. बिहार में जनता मोदी को समर्थन दे रही है. 2027 में हम प्रचंड बहुमत से सरकार दोहराएंगे.

अखिलेश यादव पर तंज

अखिलेश यादव के डिप्टी सीएम पर तंज पर मौर्य ने कहा कि ये अहंकारी लोग हैं. राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सोचते हैं कि यहां राजतंत्र है, लेकिन यहां लोकतंत्र है. वे जितनी गालियां देंगे, उतना ही कमल खिलेगा. उन्होंने हर बीजेपी कार्यकर्ता को डिप्टी सीएम समझने की सलाह दी. कानपुर विधायक के कमीशन वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि उसकी जांच हो चुकी है. वो बयान गलत तरीके से दिया गया था.

यासीन मलिक और कांग्रेस पर हमला

यासीन मलिक मामले पर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अलगाववाद और तुष्टिकरण की जड़ यदि कोई है, तो कांग्रेस पार्टी है. ये सत्ता के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन न प्रदेश में मिलेगी, न देश में. जनता ने इन्हें विदा कर दिया है. 2047 तक सत्ता मिलने वाली नहीं.

पीलीभीत में विकास पर फोकस

समीक्षा बैठक के बाद मौर्य ने जिले के विकास कार्यों पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पीलीभीत की जनता ने कमल खिलाया है, उसी तरह हम विकास को गति देंगे. जिले की जरूरतों पर डबल इंजन सरकार (प्रदेश और केंद्र) का खजाना हमेशा खुलेगा. उन्होंने विकसित भारत 2047 के संकल्प पर कहा कि 13 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 93वें नंबर से चौथे पर पहुंची.

बहुत जल्द तीसरे नंबर पर होंगे. ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है. राहुल-अखिलेश के बस की बात नहीं, ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने हैं. जब तक उनकी आंख खुलेगी, तब तक विपक्ष की भूमिका से भी जा चुके होंगे.