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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकौशांबी पटाखा फैक्टरी ब्लास्ट में आरोपी शकील गिरफ्तार, एनकाउंटर के बाद दबोचा

कौशांबी पटाखा फैक्टरी ब्लास्ट में आरोपी शकील गिरफ्तार, एनकाउंटर के बाद दबोचा

कौशांबी पटाखा फैक्टरी विस्फोट के मामले में 50 हजार का इनामी आरोपी शकील मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो गया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी. हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 05 Sep 2026 10:44 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कौशांबी में पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण विस्फोट के मामले में फरार चल रहे आखिरी आरोपी शकील को पुलिस ने शुक्रवार (4 सितंबर 2026) रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, शकील के पैर में गोली लगी है. उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई है. खास बात यह है कि गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही उस पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई थी.

मंझनपुर के सीओ जनेश्वर प्रसाद पांडेय के अनुसार, शुक्रवार रात करीब नौ बजे मंझनपुर थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को शकील के आने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान उसकी घेराबंदी की. इसी दौरान बाइक से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

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जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें शकील के बाएं पैर में गोली लगी. घायल आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. पूछताछ में उसकी पहचान ग्राम मोहम्मदपुर, थाना पिपरी निवासी शकील के रूप में हुई. पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की है.

14 मौतों के बाद एक-एक कर गिरफ्त में आरोपी

31 अगस्त को मंझनपुर क्षेत्र के मनौरी कस्बे में पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट में 14 लोगों की मौत हुई थी. तीन गंभीर घायलों का प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में इलाज चल रहा है. मामले में फैक्टरी संचालक नौशाद समेत छह लोगों पर बीएनएस और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. शबाना और सायना को उसी दिन गिरफ्तार किया गया था. नौशाद को एक सितंबर और आदिल व कहकशां बानो को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया गया.

बुलडोजर कार्रवाई के बाद 50 हजार का इनाम

विस्फोट के बाद प्रशासन ने नौशाद के महमूदपुर स्थित तीन मंजिला मकान और फैक्टरी के गोदाम को बुलडोजर से ढहा दिया था. मूरतगंज बाजार स्थित एक अन्य गोदाम भी ध्वस्त किया गया. शुक्रवार को शकील का मकान भी गिराया गया. इससे पहले शकील, आदिल और कहकशां बानो पर 25-25 हजार रुपये का इनाम था. बाद में प्रयागराज रेंज के आईजी अजय मिश्रा ने शकील का इनाम बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया. इसके कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया. अब नामजद छह आरोपियों में सभी पुलिस की गिरफ्त में हैं.

यह भी पढ़ें- 'आक्रांता मंदिर तोड़ सकता है, लेकिन...', जन्माष्टमी कार्यक्रम में बोले सीएम योगी

Published at : 05 Sep 2026 10:44 AM (IST)
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