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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा की बड़ी मांग, अखिलेश बोले- मिले वेबकास्टिंग का लिंक

UP विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा की बड़ी मांग, अखिलेश बोले- मिले वेबकास्टिंग का लिंक

समाजवादी पार्टी ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त तरीके से कराने के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को भी वेबकास्टिंग की सुविधा दी जानी चाहिए.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 03 Nov 2026 07:26 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने मतदान प्रक्रिया की निगरानी को लेकर नई मांग उठाई है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग की है कि मतदान के दिन सभी पोलिंग बूथों पर होने वाली वेबकास्टिंग का लिंक राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को भी दिया जाए. ताकि बूथों पर होने वाली गड़बड़ियों पर नजर रखी जा सकेगी.

सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने इस मामले में मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी की सभी 403 सीटों के करीब 1.70 लाख पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग कराने और मतदान केंद्रों के अंदर-बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है. लेकिन, वेबकास्टिंग का लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को ही उपलब्ध कराया जाता है. राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को यह सुविधा नहीं मिलती.

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पार्टी ने घटनाओं का दिया हवाला

समाजवादी पार्टी ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया कि 2024 में प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव और 2025 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान और सपा समर्थक मतदाताओं को मतदान से रोकने जैसी घटनाएं हुई थीं. मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर महिला मतदाता को रिवॉल्वर की नोक पर मतदान से रोकने की कोशिश का आरोप भी लगाया गया. इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था.

सपा ने इसलिए की मांग

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त तरीके से कराने के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को भी वेबकास्टिंग की सुविधा दी जानी चाहिए.

ये भी पढ़ें: 'UP में अब न फायरिंग, न दंगे और न कर्फ्यू... यही राम राज्य', पीलीभीत में बोले CM योगी

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 03 Nov 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News UP Election 2027
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