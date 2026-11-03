'UP में अब न फायरिंग, न दंगे और न कर्फ्यू... यही राम राज्य', पीलीभीत में बोले CM योगी

उत्तर प्रदेश पीलीभीत में राम कथा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम कथा के दौरान कहा कि अयोध्या पहले कैसी थी और आज कैसी है, बनारस पहले कैसा था और आज कैसा है, आज इन सभी धार्मिक स्थलों का इतना विकास हुआ है कि आज यहां लाखो श्रद्धालुओं की आस्था को जोड़ता है. मंच से योगी ने कहा कि कल 2 नम्बवर के दिन ही राम भक्तों पर गोली चलाई थी, अब न कही गोली चलती है और न ही दंगे और कर्फ्यू लगते है यही राम राज्य है.

इसके अलावा सीएम योगी ने धार्मिक विकास व अपनी योजनाओं को मंच से गिनाया. सरकार की योजनाओं से लेकर धर्म के विकास तक मंच कोई भी हो लेकिन धर्म को साथ लेकर चलने वाले योगी ने 2027 के चुनावी एलान की ओर तैयरी का इशारा कर दिया है.

दरअसल, पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र में स्थित न्यूरान पुर शंकर मंदिर पर 09 दिनों से संचालित राम कथा में योगी आदित्यनाथ में आज समापन के दिन वहां पहुंच कर पूजा अर्चना के बाद राम कथा सुनी, यही इसी मंच से राम कथा को महर्षि वाल्मीकि से जोड़ते हुए राम लला के जन्मभूमि अयोध्या में मन्दिर निर्माण से लेकर बनारस के कॉरीडोर मथुरा काशी के विकास मॉडल की चर्चा कर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुचाने के साथ धर्म ध्वजा को भी तेजी से विकसित कर राम राज्य होना बताया.

'अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर पाबंदी थी'

भाषण के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कल 2 नवंबर थी. 2 नवंबर 1990 में अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां चलाई गई थीं. सैकड़ों रामभक्त हताहत हुए थे. उन्होंने राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए अपना बलिदान किया और कितना परिवर्तन हुआ है! तब अयोध्या में 'जय श्री राम' बोलने पर प्रतिबंध था. रामभक्तों का अयोध्या आने पर प्रतिबंध था, नहीं आ सकते थे. तब अयोध्या में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था. न आने-जाने के लिए कोई साधन थे, संकरी गलियां थीं, गंदगी थी, अराजकता का एक तांडव था. भगवान राम सैकड़ों वर्ष पहले पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या आए थे, लेकिन आधुनिक भारत में अयोध्या कभी वायु सेवा के साथ नहीं जुड़ पाया था.

'अयोध्यान में दीपोत्सव पर 50 लाख तक आते हैं श्रद्धालु'

उन्होंने कहा कि पहले यहां रेलवे की सिंगल लाइन थी. सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी थीं. कल अयोध्या में दीपोत्सव की बैठक लेने के लिए जब मैं वहां गया था, कम से कम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु आया हुआ था. हर दिन 1 लाख श्रद्धालु! और जब सीजन होता है, पर्व और त्योहार होते हैं, तब यह संख्या लाखों में होती है. 5 लाख से लेकर 50 लाख तक यह संख्या पहुंचती है.

'पिछली सरकारों ने समस्याएं दीं'

सीएम ने आगे कहा कि आज अयोध्या में सुविधाओं का अंबार लगा है. पिछली सरकारों ने समस्याएं दीं और जब रामभक्तों की सरकार आती है, तो उन्होंने रामभक्तों के लिए सुविधा भी दे दी. आज आप अयोध्या जाएंगे, चारों ओर से चार लेन की सड़क आपको मिलेगी. रेलवे की अच्छी सुविधाएं मिलेंगी.

उन्होंने कहा कि वायु सेवा से भी वहां अयोध्या को जोड़ा जा चुका है और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करके भगवान वाल्मीकि को हम सब बड़ी श्रद्धा के साथ उनके प्रति विनम्र नमन करते हुए यह व्यवस्था उन्हें उपलब्ध करवाई गई है.

यानी इतनी अच्छी सुविधा अयोध्या के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य, यह इसलिए क्योंकि जिससे किसी श्रद्धालु को कोई समस्या न होने पाए. और बहनों और भाइयों! उसी भाव के साथ आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं.

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