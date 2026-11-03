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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'24 घंटे हो गए मोदी जी, मैंने आपको चैलेंज दिया है', प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने किया ये सवाल

'24 घंटे हो गए मोदी जी, मैंने आपको चैलेंज दिया है', प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने किया ये सवाल

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से उनके साथ बहस करने की चुनौती दी. उन्होंने अपने वीडियो पोस्ट में पीएम मोदी से पूछे जाने वाले सवालों के बारे में भी बताया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 03 Nov 2026 06:39 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार (3 नवंबर) को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने बीते दिन प्रधानमंत्री को बहस करने की दी गई अपनी चुनौती को फिर से दोहराते हुए कहा कि 24 घंटे हो गए मोदी जी. मैंने आपको चैलेंज दिया है. आप कहते हो कि विपक्ष देशद्रोही है. किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ. देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत.

उन्होंने कहा, ‘दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठोगे, एक साइड मैं बैठूंगा. जिसको आप जज बनाना चाहते हो, बना दो. मोहन भागवत जी को बिठा दो, चलो. और फिर डिबेट करते हैं.’

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पीएम मोदी से किन-किन मुद्दों पर सवाल करेंगे राहुल?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा चैलेंज देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया. अपने वीडियो पोस्ट में उन्होंने उन सवालों का जिक्र किया, जो वे पीएम मोदी से डिबेट के दौरान पूछना चाहते हैं.

राहुल गांधी ने कहा, ‘सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, US डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडानी का केस बंद क्यों हुआ, Epstein - ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिसपे खुलकर डिस्कशन होगा.’

राहुल गांधी ने बताया- उनपर कितने मानहानि केस चल रहे

उन्होंने कहा, ‘आ जाइए, डरिए मत. दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए. आप एलिगेशन लगाते हैं ना मेरे ऊपर, आ जाइए, सब साफ हो जाएगा. बाकी चीजों पर आपने मानहानि (Defamation) केस लगा रखा है, शायद 45 मानहानि केस मेरे ऊपर हैं. मगर इस डिबेट मामले पर, विदेशी कनेक्शन पर आप मानहानि नहीं लगा रहे हो. लगाइए ना, वहां भी डिस्कस करेंगे, खुल कर. ये सब डिस्कस करते हैं, आइए.’ इसके साथ ही, अपनी बात को खत्म करते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दिवाली के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ‘हैप्पी दिवाली, मोदी जी.’ 

यह भी पढ़ेंः ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मीडिया ट्रायल पर रोक वाली याचिका खारिज

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 03 Nov 2026 06:19 PM (IST)
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