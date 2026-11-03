अखिलेश के MLA के आवास का घेराव करने पहुंचे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता, जमकर काटा बवाल

उत्तर प्रदेश के शामली में कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के बयान को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है. सपा विधायक के ‘घर का घेर’ वाले बयान से नाराज हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने शामली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता विधायक नाहिद हसन के आवास पर धरना देने की तैयारी में पहुंचे थे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की और तीखी बयानबाजी की.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी कार्यकर्ताओं ने अपने निशाने पर लिया. इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से विधायक के आवास को लेकर भी विवादित बयान दिए गए. हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. वहीं इकरा हसन के आवास पर पुलिस और तैनात कर दी गई है.

दरअसल शामली जनपद में कैराना विधायक नाहिद हसन के बयान को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली. सपा विधायक के ‘घर का घेर’ वाले बयान को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया. इसी विरोध के चलते हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता शामली पहुंचे और विधायक के आवास पर धरना देने की तैयारी की.

नाहिद हसन के खिलाफ जमकर बयानबाजी

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नाहिद हसन के खिलाफ जमकर बयानबाजी की और उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा. कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ तीखे बयान देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की.

वहीं उत्तराखंडी को लेकर दिए गए कथित घुसपैठिया बयान पर भी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया. कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपमान माना जा रहा है. इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और विरोध प्रदर्शन किया सांसद इकरा हसन के आवास पर पुलिस का पहरा कर दिया गया.

