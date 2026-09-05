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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather: यूपी में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी यूपी में आज तेज बारिश के आसार हैं.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 05 Sep 2026 10:25 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है. मौसम विभाग ने शनिवार (5 सितंबर) को प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. खासकर पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में आज तेज बारिश होने की संभावना है. वहीं, पूर्वांचल में भी 6 से 8 सितंबर के बीच बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. बारिश को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को भारी बारिश हो सकती है. इनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा शामिल हैं. इन इलाकों में कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ जलभराव की स्थिति भी बन सकती है.

इसके अलावा अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर और मुरादाबाद में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को मौसम खराब होने के दौरान जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है.

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पूर्वांचल में 6 से 8 सितंबर तक बारिश

पश्चिमी यूपी के बाद अब पूर्वांचल में भी बारिश का असर बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 6 से 8 सितंबर के बीच पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है. ऐसे में अगले कुछ दिन प्रदेश के लिए बारिश के लिहाज से अहम रहने वाले हैं.

हमीरपुर में सबसे ज्यादा बारिश

शुक्रवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई. हमीरपुर में 75 मिमी, ललितपुर में 72 मिमी और झांसी में 61.7 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके चलते कई जगहों पर सड़कें और निचले इलाके पानी से भर गए.

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मानसून की सक्रियता का असर प्रदेश में बारिश के आंकड़ों पर भी दिखाई दे रहा है. लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी अब घटकर सिर्फ 1 फीसदी रह गई है. यानी प्रदेश में अब तक हुई बारिश सामान्य के लगभग बराबर पहुंच गई है.

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Published at : 05 Sep 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Weather Monsoon 2026
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