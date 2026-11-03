'डिप्टी CM को करनी चाहिए थी कार्रवाई', प्रयागराज में कार्यकर्ता की पिटाई पर बोले BJP विधायक

प्रयागराज में UGC के समानता संबंधी विनियमों को लेकर बीजेपी के अंदर विवाद सामने आया है. पार्टी कार्यकर्ता रोहित तिवारी उर्फ काका की कथित पिटाई के मामले में बीजेपी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि UGC पर सवाल पूछने वाले कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने वाले पार्षद के खिलाफ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कार्रवाई करनी चाहिए थी. विधायक ने आरोप लगाया कि पार्षद विनय मिश्रा ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता के साथ मारपीट की. उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना से ब्राह्मण समाज आहत है.

यह पूरा मामला रविवार को प्रयागराज के परेड ग्राउंड में आयोजित बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का है. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे. इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता रोहित तिवारी और एक अन्य व्यक्ति ने उनसे UGC के 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को प्रोत्साहन' संबंधी विनियमों को लेकर सवाल किया. दोनों ने मौर्य से पूछा, 'आप हमारे बारे में कब बोलेंगे? कृपया UGC के बारे में बोलिए.'

इस पर उपमुख्यमंत्री ने जवाब दिया, 'अभी आप चुप रहो. चलो, मैं सब कुछ बोलूंगा. मैं कोई चीज बोलने से कभी नहीं रुकता हूं.'

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बीजेपी पार्षद पर मारपीट का आरोप

कार्यकर्ताओं के सवाल के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दोनों को कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाने लगी. इसी दौरान आरोप है कि बीजेपी पार्षद विनय मिश्रा उनकी ओर दौड़े और रोहित तिवारी को पकड़कर पीट दिया. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है.

रोहित तिवारी ने सोमवार शाम दारागंज थाने में पार्षद विनय मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. विनय मिश्रा को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का करीबी बताया जा रहा है.

बीजेपी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने इस मामले पर कहा, "UGC पर सवाल पूछने वाला व्यक्ति रोहित तिवारी उर्फ काका गंगापार के कोरांव का हमारा संघर्षशील साथी (बीजेपी कार्यकर्ता) है. अल्लापुर के पार्षद और उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य के करीबी विनय मिश्रा उर्फ शिंटू ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए उसके साथ मारपीट की."

उन्होंने आगे कहा, "वास्तव में यह ब्राह्मण सम्मेलन था. पता नहीं क्यों इसका नाम प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया. काका ने UGC आरक्षण को लेकर सवाल इसलिए पूछा, क्योंकि यह एक भावनात्मक मुद्दा है और लोगों को लगता है कि इसका असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा."

विधायक ने कहा, "ऐसी स्थिति में उस लड़के को बेइज्जत किए जाने से ब्राह्मण समाज आहत है. उसने बीजेपी को असमंजस में डालने के इरादे से सवाल नहीं पूछा था."

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UGC विनियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

UGC विनियम, 2026 को 13 जनवरी को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया था. इन नियमों को लेकर देशभर में संभावित दुरुपयोग की आशंका जताते हुए विरोध हुआ था. इसके बाद 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन विनियमों पर अंतरिम रोक लगा दी थी.