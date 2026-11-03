नेहा बोरा के बयान पर बवाल, बीजेपी ने घेरा, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा के मंदिरों में पुजारिओं पर लगाए यौन शोषण के आरोपों पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है. बीजेपी से लेकर शिवसेना के नेताओं ने इस बयान को लेकर निशाना साधा और इसे सनातन परंपरा और हिंदू आस्था पर सीधा हमला बताया है. शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने नेहा की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरह की सोच देश के लिए हानिकारक है.

भाजपा ने नेहा बोरा पर 'हिंदू नफरत' दिखाने का आरोप लगाया और उनका एक पुराना बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मंदिरों के अंदर पुजारी रेप करते हैं. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेहा बोरा की विवादित टिप्पणियों को शेयर किया और मंदिरों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी के एक पुराने बयान से उनकी तुलना की.

भंडारी ने कहा, 'राहुल गांधी की 'पोस्टर गर्ल' नेहा बोरा अपनी हिंदू नफरत दिखा रही हैं. वह कहती हैं, 'मंदिरों में पुजारी रेप करते हैं.' नेहा बोरा राहुल गांधी से प्रेरित हैं, जिन्होंने पहले कहा था कि 'मंदिरों में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है.' कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है, उसे सिर्फ वोट बैंक से प्यार है.'

क्या बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने नेहा बोरा के बयान पर कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हालांकि मुझे लगता है कि यह पुराना वीडियो हो सकता है, लेकिन इससे एक ऐसी मानसिकता झलकती है जो यह मानती है कि बलात्कार मंदिरों में होते हैं, पुजारियों द्वारा किए जाते हैं और ब्राह्मण महिलाएं असुरक्षित हैं. मैं आमतौर पर जाति पर ध्यान केंद्रित करने से बचती हूं, लेकिन खुद एक ब्राह्मण महिला होने के नाते मुझे यह पूछना ही होगा- क्या इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना उचित है?'

चतुर्वेदी ने आगे कहा, 'मैंने हमेशा यह कहा है कि इस तरह की कट्टरपंथी सोच - चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी - राष्ट्र के लिए हानिकारक है. मैं नेहा बोरा के साथ बैठकर उन्हें समझाना चाहूंगी कि हर चीज को जाति या धर्म के नजरिए से नहीं देखना चाहिए. वह युवा, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और समझदार हैं और एक मकसद के लिए लड़ने का जज़्बा रखती हैं. उन्हें अपनी बुद्धि का अधिक रचनात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए.'

#WATCH | Delhi: On Neha Bora's controversial remarks, Shiv Sena (UBT) leader Priyanka Chaturvedi says, "It is highly unfortunate. While I believe this may be an old video, it reveals a mindset that asserts rapes happen in temples, are committed by priests, and that Brahmin women are unsafe. I generally avoid focusing on caste, but as a Brahmin woman myself, I must ask: is it appropriate to use such derogatory language? I have always maintained that this kind of radical thinking—whether from the Left or the Right—is harmful to the nation. I would like to sit down with Neha Bora and explain that not everything should be viewed through the lens of caste or religion. She is young, talented, bright, and smart, with the drive to fight for a cause; she ought to use her intellect more constructively..." — ANI (@ANI) November 3, 2026

कैसे हुई विवाद की शुरुआत?

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, विवाद की शुरुआत तब हुई, जब नेहा बोरा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करते हुए विवादित टिप्पणियां कीं. नेहा बोरा ने अधिकारियों पर SIR प्रक्रिया के दौरान जानबूझकर मतदाताओं के नाम हटाने और नियमों के उल्लंघन करने के आरोप लगाए थे. इन आरोपों के बाद बोरा ने जाति-आधारित भेदभाव और धार्मिक संस्थानों की भूमिका की ओर ध्यान दिलाया.

नेहा ने तर्क दिया कि महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों को उस व्यवस्था से सुरक्षा की जरूरत है, जिसे उन्होंने 'ब्राह्मणवादी व्यवस्था' कहा. नेहा बोरा ने कहा, 'सुरक्षा बहुत जरूरी है और यह सुरक्षा खास तौर पर 'ब्राह्मणवादी व्यवस्था' से ही चाहिए. यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो मानती है कि गरीब, शोषित, जानवर और महिलाएं, ये सभी दमन और दुर्व्यवहार के ही लायक हैं. इसी व्यवस्था के तहत ब्राह्मण महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं और दुष्कर्म की शिकार होती हैं. मंदिरों के अंदर पुजारी रेप करते हैं. हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं.'