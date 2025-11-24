काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के लिए बड़ी खबर, स्पर्श दर्शन को लेकर आया बड़ा अपडेट

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दराज से शिवभक्त अपनी अनेक मनोकामनाओं के साथ पहुंचते हैं. इस दौरान प्रत्येक श्रद्धालुओं की इच्छा रहती है कि बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन उन्हें प्राप्त हो, लेकिन बीते दिनों से काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में मार्बल लगाने और स्वर्ण शिखर की सफाई का कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से निर्धारित अवधि तक के लिए स्पर्श दर्शन पर रोक है. जानकारी मिलने तक आज सोमवार के दिन भी भक्तों को स्पर्श दर्शन नहीं मिल सकेगा.

अपने आराध्य के स्पर्श न कर पाने से भक्तों में निराशा है. जबकि आज भीड़ रोजाना के मुकाबले अधिक होगी. ऐसे में ये समाचार उनके लिए बेहद कष्टकारी है. मंदिर प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है.

सोमवार के दिन भी नहीं होगा स्पर्श दर्शन

ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रमुख तिथियों पर पहुंचते हैं. विशेष तौर पर सोमवार के दिन भगवान शंकर के सबसे बड़े धाम में दर्शन करने की प्रत्येक शिवभक्त की इच्छा रहती है. वहीं धाम में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु चाहते हैं कि उन्हें बाबा का स्पर्श दर्शन जरूर प्राप्त हो जाए.

लेकिन बीते दिनों से वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में मार्बल लगाने का कार्य किया जा रहा है. इसके अलावा स्वर्ण शिखर की सफाई भी चल रही है. इसकी वजह से स्पर्श दर्शन पर रोक है और आज सोमवार के दिन भी भक्तों को स्पर्श दर्शन नहीं प्राप्त हो सकेगा. बाकी सभी पूजन और झांकी दर्शन भक्तों को प्राप्त हो रहा है. संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार से भक्तों को स्पर्श दर्शन मिलने लगेगा.

सभी जताते हैं स्पर्श दर्शन की इच्छा

विशेष तौर पर देश के कोने-कोने से पहुंचने वाले श्रद्धालु इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि बाबा का स्पर्श दर्शन उन्हें जरूर प्राप्त हो. हालांकि अलग-अलग अवधि में मंदिर की व्यवस्थाओं को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से श्रद्धालुओं को स्पर्श दर्शन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है.