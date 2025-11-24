हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुझसे नहीं होगा ये काम', नोएडा में SIR की ड्यूटी से परेशान महिला टीचर ने दिया BLO पद से इस्तीफा

SIR in UP: नोएडा में एसआईआर के काम के दबाव में आकर एक महिला सहायक टीचर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. टीचर ने कहा कि अब उससे न शिक्षक का काम होगा न बीएलओ का.

By : अंकित गुप्ता | Updated at : 24 Nov 2025 10:39 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के बीच एक महिला सहायक अध्यापिका ने काम के दबाव के चलते बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के पद से इस्तीफा दे दिया है. अध्यापिका ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वह शिक्षण कार्य और बीएलओ दोनों जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हैं. उनका यह इस्तीफा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, अध्यापिका का नाम पिंकी सिंह है. वह सेक्टर 94 स्थित गेझा के उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं. बताया जा रहा है कि पिंकी सिंह थायराइड की समस्या से ग्रस्त हैं और घर में भी पारिवारिक परेशानियों का सामना कर रही हैं. जिसकी वजह से वो दोनों कामों को बोझ को संभाल नहीं पा रहीं थीं. 

काम के दबाव की वजह से उठाया कदम

पिंकी सिंह को सेक्टर-33 के रॉकवुड स्कूल में मतदान केंद्र की बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने बताया कि शिक्षिका ने ड्यूटी लगने के बाद इसे न लगाने की अपील की थी लेकिन, उनकी सुनवाई नहीं की गई. जिसके बाद टीचर ने बीएलओ पद से इस्तीफा दे दिया.


टीचर ने अपने इस्तीफे में लिखी ये बातें

महिला अध्यापिका पिंकी सिंह के वायरल हुए इस्तीफे पत्र में लिखा है, 'मेरा बीएलओ का पार्ट नंबर 206 है. मतदाता स्थल रॉकवुड स्कूल है. मेरे भाग संख्या में 1179 मतदाता हैं. मैंने 215 मतदाताओं का ऑफलाइन डेटा फीड कर दिया है. मैं अब अपने जॉब से इस्तीफा दे रही हूं, क्योंकि अब मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा.' 

उन्होंने आगे लिखा, 'न शिक्षण कार्य हो पाएगा, न ही बीएलओ का कार्य.' पत्र में उन्होंने निर्वाचन सामग्री वापस करने की अपील भी की है. यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब गौतमबुद्ध नगर में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का कार्य तेजी से चल रहा है. इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और सुपरवाइजरों पर कार्रवाई भी की जा रही है. 

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Published at : 24 Nov 2025 10:39 AM (IST)
BLO UP NEWS SIR In Uttar Pradesh SIR In UP
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
