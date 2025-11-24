उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के बीच एक महिला सहायक अध्यापिका ने काम के दबाव के चलते बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के पद से इस्तीफा दे दिया है. अध्यापिका ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वह शिक्षण कार्य और बीएलओ दोनों जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हैं. उनका यह इस्तीफा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, अध्यापिका का नाम पिंकी सिंह है. वह सेक्टर 94 स्थित गेझा के उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं. बताया जा रहा है कि पिंकी सिंह थायराइड की समस्या से ग्रस्त हैं और घर में भी पारिवारिक परेशानियों का सामना कर रही हैं. जिसकी वजह से वो दोनों कामों को बोझ को संभाल नहीं पा रहीं थीं.

काम के दबाव की वजह से उठाया कदम

पिंकी सिंह को सेक्टर-33 के रॉकवुड स्कूल में मतदान केंद्र की बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने बताया कि शिक्षिका ने ड्यूटी लगने के बाद इसे न लगाने की अपील की थी लेकिन, उनकी सुनवाई नहीं की गई. जिसके बाद टीचर ने बीएलओ पद से इस्तीफा दे दिया.





टीचर ने अपने इस्तीफे में लिखी ये बातें

महिला अध्यापिका पिंकी सिंह के वायरल हुए इस्तीफे पत्र में लिखा है, 'मेरा बीएलओ का पार्ट नंबर 206 है. मतदाता स्थल रॉकवुड स्कूल है. मेरे भाग संख्या में 1179 मतदाता हैं. मैंने 215 मतदाताओं का ऑफलाइन डेटा फीड कर दिया है. मैं अब अपने जॉब से इस्तीफा दे रही हूं, क्योंकि अब मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा.'

उन्होंने आगे लिखा, 'न शिक्षण कार्य हो पाएगा, न ही बीएलओ का कार्य.' पत्र में उन्होंने निर्वाचन सामग्री वापस करने की अपील भी की है. यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब गौतमबुद्ध नगर में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का कार्य तेजी से चल रहा है. इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और सुपरवाइजरों पर कार्रवाई भी की जा रही है.

